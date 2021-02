Εμείς, οι Τούρκοι και η Ελληνική Εθνική Ανεξαρτησία

Ως εκ τούτου, ένα σημαντικό τμήμα του σημερινού πληθυσμού της Τουρκίας έχει ελληνικές ρίζες , όπως αναφέρει ο ιστορικός βυζαντινολόγος Σπύρος Βρυώνης στο έργο του “The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Progress of Islamization from the 11th through the 15th Century”.

Εφόσον λοιπόν η σημερινή τουρκική ηγεσία δεν επιθυμεί να μεταρρυθμίσει την προβληματική μεταχείριση των μειονοτήτων της και να διασφαλίσει τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της, ούτε να σεβαστεί την προστασία του πολιτιστικών της μνημείων που είναι αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η Ευρώπη είναι πια μακριά από την Τουρκία και θα πρέπει να προστατεύσει τα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών-μελών της.

Οι επιλογές λοιπόν της Τουρκίας σήμερα είναι ή μια συγκρουσιακή κατάσταση με τη Δύση ή μια ριζοσπαστική αλλαγή της πολιτικής της ώστε να ζήσει πλέον ειρηνικά με όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως και με αυτά στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Συνεπώς η Ελλάδα δεν θα πρέπει να υποχωρήσει όσον αφορά την εφαρμογή των προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα. Εάν η Τουρκία επιμένει να αρνείται το Διεθνές Δίκαιο, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει στην επόμενη τμηματική επέκταση των 12 μιλίων ώστε να καλύψει ολόκληρη την Κρήτη, όπως και τα νησιά Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο και Καστελόριζο.

Η μελλοντική αμερικανική πολιτική θα είναι διακομματική όσον αφορά την Τουρκία και θα συνεχίσει από εκεί που την άφησε ο Μάικ Πομπέο ώστε να θέσει στην Τουρκία το δίλημμα ή να συνεργαστεί στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή να πάρει το δρόμο εκτός ΝΑΤΟ. Σε αυτή τη συγκυρία το διεθνές περιβάλλον ευνοεί την Ελλάδα, αφού η Ελλάδα και η Κύπρος θα αποτελέσουν το μακρινό εξωτερικό σύνορο για τα συμφέροντα των Η.Π.Α. στην Ανατολική Μεσόγειο.

“The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Progress of Islamization from the 11th through the 15th Century”, University of California Press, Los Angeles, 1971. Ο ελληνικός τίτλος του βιβλίου είναι “Η Παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η Διαδικασία Εξισλαμισμού”, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα, 1996, σελ. 664.

“Απομνημονεύματα Ιωάννη Καποδίστρια”, Αθήνα, 1997, σελ. 130.

“The Declaration of Independence”, Vintage Books, New York, 1923, 1942, σελ. 8.

“Ο Ρήγας πίσω από τον Βελεστινλή”, Σειρά Ηγέτες, Καθημερινή, 2014, σελ. 70-71.

“Ο Θεόδωρος πίσω από τον Κολοκοτρώνη”, Σειρά Ηγέτες, Καθημερινή, 2014, σελ. 32.