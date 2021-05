Ένα Μουσείο για τον Μπομπ Ντίλαν

Ένα νέο Μουσείο, το Bob Dylan Center στην Τάλσα της Οκλαχόμα θα ανοίξει για το κοινό στις 10 Μαΐου του 2022.

Το τριώροφο μουσείο είναι «αφιερωμένο στη μελέτη και την αναγνώριση του Μπομπ Ντίλαν και της παγκόσμιας πολιτιστικής του σημασίας» και έχει ως στόχο να φιλοξενήσει περισσότερα από 100.000 αντικείμενα από όλη τη ζωή και την καριέρα του Αμερικανού τραγουδιστή-τραγουδοποιού και συγγραφέα.

Στο Μουσείο θα εκτεθούν χειρόγραφα με στίχους, ανέκδοτες ηχογραφήσεις, κινηματογραφημένες ερμηνείες, σπάνιες φωτογραφίες και μουσικά όργανα. Μεταξύ αυτών, θα είναι η πιο γνωστή έκδοση του «Don’t Think Twice, It’s All Right», την οποία ηχογράφησε ο Ντίλαν στο διαμέρισμα ενός φίλου του, το φθινόπωρο του 1962.