Ένα ταξίδι στον οίνο και στον χρόνο

Η Αννα Καλογεροπούλου, αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρουσίασε ένα μικρό teaser της καμπάνιας προβολής της Περιφέρειας για το 2022, Peloponnese beyond the time, επισημαίνοντας ότι σχεδιάζονται δράσεις που θα υλοποιηθούν εντός 18 μηνών για τα γαστρονομικά προϊόντα: νέα εικαστική ταυτότητα, γαστρονομικό φεστιβάλ, πιλοτική θεσμοθέτηση γαστρονομικών διαδρομών, και χαρακτηρισμός ως European Region of Gastronomy.