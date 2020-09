Έναρξη για το Φεστιβάλ Δράμας, που έρχεται και στις οθόνες μας

Το Διεθνές Διαγωνιστικό

Το Φεστιβάλ, που φέτος συμπληρώνει 26 χρόνια από την διεθνοποίησή του, θα προβάλλει συνολικά 36 ταινίες από 30 χώρες. Θα παρουσιάσει 11 διεθνείς, 2 ευρωπαϊκές και 19 ελληνικές πρεμιέρες.

Όπως επισημαίνει ο Head Programmer του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Μανώλης Μελισσουργός, για πρώτη φορά στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν έξι ελληνικές ταινίες.

Πρόκειται για τις εξής: Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό της Ανθής Δαουτάκη, Στα βήματά της της Αναστασίας Κρατίδη, Το τέλος του πόνου (μια πρόταση) της Ζακλίν Λέντζου, Goads της Ίριδας Μπαγλανέα, Βουτιά του Θύμιου Μπακατάκη και Πρώτος Έρωτας του Χάρη Ραφτογιάννη (Γαλλία-Ελλάδα). Θα διαγωνιστεί επίσης η ταινία από την Κύπρο The Parrot Lady του Μιχάλη Καλοπαίδη.

Μερικές ακόμα από τις εκπλήξεις του φετινού προγράμματος:

*Για πρώτη φορά οι γυναίκες δημιουργοί υπερβαίνουν σε αριθμό τους συναδέλφους τους. Από τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν, 19 είναι γυναίκες και 17 άνδρες.

*Ο Θύμιος Μπακατάκης, είναι διακεκριμένος διευθυντής Φωτογραφίας, και, μεταξύ άλλων, στενός συνεργάτης του Γιώργου Λάνθιμου (Ο θάνατος του ιερού ελαφιού, Ο αστακός, Κυνόδοντας). Στο Διεθνές Διαγωνιστικό του 43ου DISFF συμμετέχει με την πρώτη μικρού μήκους ταινία του, Βουτιά.

* Στην ταινία Keep it quiet της Yaya (ΗΠΑ), πρωταγωνιστεί η ηθοποιός του Χόλιγουντ Ράστι Σουίμερ (γνωστή μας από ταινίες όπως το Twister, η Καταιγίδα, και η Άνιση Μάχη).

*Φέτος το Διεθνές Διαγωνιστικό φιλοξενεί 2 ταινίες που προκρίθηκαν στο Drama Pitching Lab του 2019: το Wild Child της Kaki Wong (Hong Kong) και το Under the same roof του Simeon Tsonchev (Βουλγαρία).

*Τέλος, το Φεστιβάλ Δράμας, στο Διεθνές του Τμήμα, θα παρουσιάσει, σε πανελλαδική πρώτη, την νέα ταινία του Programmer του Διεθνούς Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Θανάση Νεoφώτιστου, Route-3 (Βοσνία, Ελλάδα), η οποία θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού.