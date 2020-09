«Somebody Up There Likes Me»: Η ζωή του μπασίστα των Rolling Stones, Ρον Γουντ, σε ντοκιμαντέρ

Ενα νέο μουσικό ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με θέμα την ζωή του μπασίστα των Rolling Stones, Ρον Γουντ, με τίτλο «Somebody Up There Likes Me».

Το πολύ ενδιαφέρον αυτό ντοκιμαντέρ εστιάζει στην πορεία του σπουδαίου μουσικού από την αρχή της καριέρας τους με τo συγκρότημα «The Jeff Beck Group», που είχε δημιουργήσει το 1967, ο κιθαρίστας των Yardbirds, Τζεφ Μπεκ, όπου και γνώρισε τον Ροντ Στιούαρντ, με τον οποίο συναντήθηκαν δύο χρόνια μετά στο συγκρότημα «The Faces», έως την μακροχρόνια σχέση του με τους Rolling Stones.

Η ταινία περιλαμβάνει συνεντεύξεις και από τα τέσσερα μέλη των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς, Τσάρλι Γουάτς και φυσικά τον ίδιο τον Ρόνι Γουντ, ο οποίος κάνει ιδιάιτερη αναφορά στους λόγους που τον ανάγκασαν να κόψει το αλκοόλ και τα ναρκωτικά μετά από πολλές δεκαετίες.