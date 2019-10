Ένας (πολύ) Ψυχρός Πόλεμος: Ο αγώνας για την Αρκτική

Έναν αιώνα πριν, ο πλούτος της Αρκτικής ήταν σε μεγάλο βαθμό απρόσιτος, λόγω έλλειψης της σχετικής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα οι χώρες να περιορίζονται στην εξερεύνηση μικρών εκτάσεων κοντά στις ακτές τους, ενώ οι πλέον απομακρυσμένες ζώνες (η «βαθιά» Αρκτική) ορίζονταν ως διεθνή ύδατα που δεν ανήκαν σε κανέναν. Ωστόσο, όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του Live Science, η τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών αλλάζει τα δεδομένα, καθώς απομακρυσμένες ζώνες καθίστανται πλέον προσβάσιμες- με αποτέλεσμα να διεξάγεται παράλληλα και μια νομοθετική «κούρσα» σχετικά με τον καθορισμό των ζωνών που μπορούν να εξερευνηθούν/ διερευνηθούν νόμιμα.

Οι «παίκτες» και οι κανόνες του παιχνιδιού

Οκτώ χώρες βρίσκονται γύρω από την Αρκτική (είτε απευθείας, είτε μέσω μακρινών κτήσεών τους, στην περίπτωση της Δανίας): Οι ΗΠΑ, η Ρωσία, ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία, που ήδη επιδίδονται σε έναν αγώνα διεκδίκησης των παγωμένων εκτάσεων. Κάποιες από αυτές τις χώρες έχουν ήδη υποβάλει σχετικά έγγραφα στα Ηνωμένα Έθνη, διεκδικώντας τμήματα του πυθμένα της Αρκτικής. Και ο αγώνας αυτός αναμένεται να ενταθεί: Όπως λέει στο Live Science ο Ρίτσαρντ Πάουελ, πολικός γεωγράφος στο Ινστιτούτο Πολικών Ερευνών Σκοτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με βάση τις παρούσες τάσεις, εκτιμάται πως η Αρκτική μπορεί να έχει απελευθερωθεί πλήρως από τους πάγους κατά το 2040 με το 2050.

Με βάση τη σχετική συνθήκη του ΟΗΕ (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας),οι χώρες που την έχουν υπογράψει μπορούν να εκμεταλλευτούν πόρους στον πυθμένα μέχρι και 370 χλμ από τις ακτές τους. Ωστόσο, αν μια χώρα μπορεί να αποδείξει πως κάποια συγκεκριμένα γεωλογικά χαρακτηριστικά που βρίσκονται πιο μακριά συνδέονται με την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της, τότε η δικαιοδοσία της μπορεί να φτάσει ακόμα παραπέρα. «Οι χώρες συγκεντρώνουν τα δεδομένα, προβαίνουν στην αξίωση και η Επιτροπή για τα Όρια της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας (Commission on the Limits of the Continental Shelf) του ΟΗΕ αποφασίζει» είπε στο Live Science ο Πάουελ. Στην περίπτωση της Αρκτικής, αυτό ανοίγει μεγάλες νέες δυνατότητες στους «8 της Αρκτικής»- πολλές από τις αξιώσεις των οποίων επικεντρώνονται στην υποθαλάσσια οροσειρά Λομονόσοφ, που εκτείνεται κατά μήκος του Αρκτικού Ωκεανού. Την οροσειρά αυτή διεκδικούν αρκετές από τις χώρες που έχουν φιλοδοξίες στην Αρκτική.