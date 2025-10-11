Βαθιά συγκίνηση και οδύνη έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η είδηση της αυτοκτονίας του Ρόει Σάλεβ, ενός από τους ανθρώπους που επέζησαν της πολύνεκρης επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Δύο χρόνια μετά το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες νέους, ο ρόλος του ως επιζών φαίνεται πως δεν μπόρεσε να νικήσει τον ψυχικό πόνο και τις μνήμες εκείνης της φονικής ημέρας.

Ο 36χρονος Σάλεβ βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Παρασκευής μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο κοντά στη Νετάνια, στο κεντρικό Ισραήλ. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του, ωστόσο όλα δείχνουν πως πρόκειται για αυτοχειρία, λίγη ώρα αφότου ο ίδιος δημοσίευσε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Advertisement

Advertisement

So many survivors do not survive. Praying for Roei Shalev, his family, and all who love him. Terrorism is unspeakably evil. https://t.co/u6UFoxEzlA — Jennifer Greenberg 🕊️ (@JennMGreenberg) October 11, 2025

Στο σπαρακτικό του μήνυμα, ο Σάλεβ έγραψε πως «δεν μπορεί πια να αντέξει τον πόνο» και ζήτησε συγγνώμη από τους δικούς του ανθρώπους, δηλώνοντας ότι «είναι ζωντανός, αλλά μέσα του ήδη νεκρός». Οι τελευταίες του λέξεις μαρτυρούσαν μια ψυχή που πάλευε επί δύο χρόνια με το τραύμα και τη θλίψη.

Ο Σάλεβ είχε τραυματιστεί από πυρά τρομοκρατών στη διάρκεια της επίθεσης στο φεστιβάλ Nova, ωστόσο η σύντροφός του, Μαπάλ Αντάμ, και ο στενός του φίλος, Χίλι Σόλομον, δεν τα κατάφεραν να σωθούν. Σύμφωνα με φίλους του, από τότε δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει την απώλεια και το σοκ εκείνης της ημέρας. Μάλιστα, μόλις μία εβδομάδα μετά τη σφαγή, η μητέρα του, Ραφαέλ, είχε βάλει και εκείνη τέλος στη ζωή της, μη αντέχοντας την ψυχική οδύνη του γιου της και τη φρίκη των γεγονότων.

Η τραγωδία του φεστιβάλ Nova, όπου 364 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και συνολικά περισσότεροι από 1.200 σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάς, παραμένει βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση Nova Tribe Community, που στηρίζει τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων, εξέφρασε «ανείπωτη θλίψη» για τον θάνατο του Ρόει Σάλεβ, τονίζοντας ότι πολλοί εξακολουθούν να παλεύουν με τα συμπτώματα μετατραυματικού στρες.

«Η καρδιά μας ραγίζει. Πολλοί από τους ανθρώπους που βίωσαν τη φρίκη της 7ης Οκτωβρίου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστιες ψυχικές δυσκολίες. Καλούμε όλους να δείχνουν ευαισθησία, προσοχή και κατανόηση προς τους επιζώντες και τις οικογένειες που πενθούν», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ιστορία του Ρόει Σάλεβ αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση πως, για πολλούς από όσους επέζησαν εκείνη τη μέρα, ο εφιάλτης δεν τελείωσε ποτέ.