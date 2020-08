Εντεκα κινηματογραφιστές για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή

Οι έντεκα ιστορίες:

A Sunny Day,του FAOUZI BENSAÏDI, Μαρόκο

Lac, του MAHAMAT-SALEH HAROUN, Τσαντ

Last Dance, του ÁSA HJÖRLEIFSDÓTTIR, Ισλανδία

Extraction: The Raft of the Medusa, της SALOME LAMAS, Πορτογαλία

Kingdom,της BETTINA OBERLI, Ελβετία

Megha’s Divorce, της NILA MADHAB PANDA, Ινδία

Qurut, του SHAHRBANOO SADAT, Αφγανιστάν

Olmo, του SILVIO SOLDINI, Ιταλία

Tuã Ingugu, της DANIELA THOMAS, Βραζιλία

Hungry Seagull, του LEON WANG, Κίνα

Ka Mua Ka Muri – Walking Backwards into the Future, της KARIN WILLIAMS, Νέα Ζηλανδία