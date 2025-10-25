Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε αργά το μεσημέρι του Σαββάτου ιδιοκτήτης κομμωτηρίου στον Ωρωπό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3 το μεσημέρι πέντε άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπήκαν σε κομμωτήριο που διατηρεί 30χρονος αλβανικής καταγωγής στον Ωρωπό και του επιτέθηκαν με σφυριά.

Το τραυμάτισαν στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας.

Επίσης, από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ακόμη ένα άτομο, ηλικίας 29 ετών, φίλος του ιδιοκτήτη που ήταν εκτός καταστήματος.

