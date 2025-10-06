Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στις αστυνομικές αρχές, καθώς ένας 47χρονος πήγε στο σπίτι όπου μένει η πρώην σύντροφός του με τον νυν φίλο της. Ο δράστης χτύπησε τον άντρα και στη συνέχεια άρπαξε την 37χρονη και την οδήγησε με τη βία στο σπίτι του, στον Ωρωπό.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο με ειδικό διαπραγματευτή, αλλά φαίνεται πως η 37χρονη έπεισε τον πρώην σύντροφό της να παραδοθεί, κάτι που έκανε πριν να χρειαστεί να επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Ο 47χρονος έχει συλληφθεί και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία.