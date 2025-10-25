Ο πρίγκιπας Άντριου προκάλεσε παγκόσμιο σοκ όταν ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τον τίτλο του δούκα του Γιορκ, μετά τις κατηγορίες σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο 65χρονος Άντριου ανέφερε: «Σε συζήτηση με τον βασιλιά και την οικογένειά μου καταλήξαμε στο ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας. Έχω αποφασίσει να βάζω το καθήκον μου απέναντι στην οικογένεια και τη χώρα μου πάνω από όλα. Παραμένω πιστός στην απόφασή μου, πριν από πέντε χρόνια, να αποσυρθώ από τη δημόσια ζωή».

Ο Άντριου πρόσθεσε ότι «με τη συμφωνία της Αυτού Μεγαλειότητας πρέπει να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα», και επομένως δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο ή τις τιμές που του έχουν απονεμηθεί, ενώ επανέλαβε ότι αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον του. Παρόλο που σταματά να χρησιμοποιεί τον τίτλο του δούκα του Γιορκ, θα διατηρήσει το δουκάτο, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μέσω νόμου του Κοινοβουλίου.

Ο πρίγκιπας Άντριου θα συνεχίσει να φέρει τον τίτλο του πρίγκιπα, που του απονεμήθηκε από τη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, χάνει τον τίτλο της δούκισσας του Γιορκ, ενώ οι κόρες τους, Βεατρίκη και Ευγενία, συνεχίζουν να φέρουν τον τίτλο της πριγκίπισσας.

Ο Άντριου είχε αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντά του το 2019 και είχε επιστρέψει τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές πατρονίες τον Ιανουάριο του 2022.

Όσον αφορά το μέλλον του τίτλου του δούκα του Γιορκ, προς το παρόν προβλέπεται να επιστρέψει στο Στέμμα μετά τον θάνατο του Άντριου, εκτός αν αποκτήσει νόμιμο απόγονο πριν από τον θάνατό του. Αν ο τίτλος αφαιρεθεί επίσημα με πράξη του Κοινοβουλίου, ο βασιλιάς Κάρολος θα έχει τη δυνατότητα να τον απονείμει σε όποιον επιθυμεί.

Παραδοσιακά, ο τίτλος απονέμεται στον δεύτερο γιο του εκάστοτε μονάρχη. Στην περίπτωση αυτή, ο τίτλος θα μπορούσε να δοθεί στον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος όμως, μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, αποσύρθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020, διατηρώντας ψυχρές σχέσεις με τον βασιλιά και την υπόλοιπη οικογένεια.

Ως πιθανός μελλοντικός κληρονόμος του τίτλου εμφανίζεται ο 7χρονος πρίγκιπας Λούις, δευτερότοκος γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ, αν και ο Κάρολος ενδέχεται να περιμένει ώσπου να μεγαλώσει αρκετά για να του απονεμηθεί επισήμως. Άλλο όνομα που ακούγεται είναι ο πρίγκιπας Τζορτζ.

Ιστορικά, ο τίτλος του δούκα του Γιορκ έχει απονεμηθεί στον παππού της βασίλισσας Ελισάβετ, Γεώργιο Ε’, και στον πατέρα της, Γεώργιο ΣΤ’. Η ίδια η Ελισάβετ υπήρξε γνωστή ως πριγκίπισσα Ελισάβετ του Γιορκ πριν γίνει βασίλισσα, διατηρώντας έτσι βαθύ συναισθηματικό δεσμό με τον τίτλο.

Η απόφαση του Άντριου σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη βασιλική οικογένεια και ανοίγει νέες συζητήσεις για τη μελλοντική κατανομή του ιστορικού τίτλου του δούκα του Γιορκ.

