Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ έλαβε αποζημίωση 302.000 λιρών μετά την πρόωρη λήξη της μίσθωσης της έπαυλής του, Royal Lodge, λόγω των δεσμών του με τον Τζέφρι Έπστιν.

Η βασιλική οικογένεια επιδίωξε να αποστασιοποιηθεί από το σκάνδαλο του πρώην πρίγκιπα, αφαιρώντας του τον τίτλο και αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει την κατοικία του.

Παράλληλα, ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ παραμένει ύποπτος για διαρροή εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εκπρόσωπος εμπορίου, με την αστυνομική έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Crown Estate επιβεβαίωσε την επιστροφή του ακινήτου, ενώ διευκρινίστηκε ότι ο πρώην πρίγκιπας δεν θα χρηματοδοτεί τη νομική του υπεράσπιση μέσω των ιδιωτικών κεφαλαίων του βασιλιά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο νεότερος αδελφός του Βρετανού βασιλιά Καρόλου, έλαβε αποζημίωση ύψους 302.000 λιρών αφού είχε αναγκαστεί να τερματίσει πρόωρα τη μίσθωση της έπαυλής του, μετά τις αποκαλύψεις για τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επσταϊν.

Ο Άντριου έλαβε αποζημίωση 302.000 λιρών

Πέρυσι, ο Κάρολος αφαίρεσε από τον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ τον τίτλο του πρίγκιπα και τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την κατοικία του στο Ουίνδσορ, καθώς η βασιλική οικογένεια επιδίωκε να αποστασιοποιηθεί από το σκάνδαλο Έπστιν.

Advertisement

Advertisement

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Ο Άντριου ήταν ύποπτος για τη διαρροή εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων προς τον Έπστιν, κατά την περίοδο που ο πρώην πρίγκιπας υπηρετούσε ως Βρετανός εκπρόσωπος εμπορίου (μεταξύ 2001 και 2011). Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η περιουσία του Στέμματος (Britain’s Crown Estate), που διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία του βασιλιά Καρόλου, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ παρέδωσε τη μίσθωση του Royal Lodge περισσότερα από 50 χρόνια νωρίτερα από τη λήξη της, γεγονός που του δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης ύψους 302.000 λιρών.

BREAKING: Andrew Mountbatten-Windsor has been granted £302,000 in compensation after his lease on his former Royal Lodge home was officially surrendered. https://t.co/PoCzioZAOk 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/d0G5M9fVTJ — Sky News (@SkyNews) October 9, 2026

Σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης, ο Άντριου είχε επίσης καταβάλει 1,8 εκατομμύρια λίρες για τη χρηματοδότηση αναγκαίων επισκευών στο ακίνητο, ωστόσο η αποζημίωση μείωσε το ποσό αυτό στα 1,5 εκατομμύρια λίρες, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Crown Estate.

Ο Άντριου είχε ήδη δαπανήσει 7,5 εκατομμύρια λίρες για την ανακαίνιση του ακινήτου των 30 δωματίων, όταν εγκαταστάθηκε εκεί για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

«Η μίσθωση για το Royal Lodge έληξε και η προσοχή μας στρέφεται πλέον σταθερά στη μελλοντική του χρήση και στις ευκαιρίες δημιουργίας πρόσθετης οικονομικής αξίας για τη χώρα, μέσω της πρόωρης επιστροφής του», δήλωσε εκπρόσωπος της Crown Estate.

Advertisement

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι τα εντάλματα έρευνας που είχε εκδόσει για κατοικίες που συνδέονταν με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, εκδόθηκαν με εσφαλμένο τρόπο και πρέπει να ακυρωθούν, προσθέτοντας ωστόσο ότι η έρευνα που ακολούθησε τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εν μέσω εντατικού ελέγχου των βασιλικών οικονομικών, πηγή από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο πρώην πρίγκιπας ενημερώθηκε πως χρήματα που παρέχονται από ιδιωτικά κεφάλαια του βασιλιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της νομικής του υπεράσπισης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Advertisement