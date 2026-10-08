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Οι αρχές παραβίασαν τον όρο περί μη κατάσχεσης εμπιστευτικών εγγράφων, οδηγώντας τους δικηγόρους του Άντριου να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την ακύρωσή τους.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα, ενώ η νομική διαδικασία βασίστηκε σε στοιχεία που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η αστυνομία αποδέχεται πλέον ότι η έκδοση των ενταλμάτων ήταν εσφαλμένη και πρέπει να ακυρωθούν νομικά.

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Παράνομα κηρύχθηκαν τα εντάλματα που έχουν εκδοθεί για την έρευνα των κατοικιών του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές του Τέιμς Βάλεϊ, οι οποίες παραδέχτηκαν ότι οι πληροφορίες που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο ήταν εσφαλμένες.

Παράνομα τα εντάλματα έρευνας στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Υπενθυμίζουμε ότι ο Άντριου συνελήφθη τον Φεβρουάριο με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Οι δικηγόροι του αμφισβητούν τη νομιμότητα των ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί πριν από τη σύλληψή του και για τον λόγο αυτό προσέφυγαν στη δικαιοσύνη μέσω αίτησης ακύρωσης

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Η νομική διαδικασία εναντίον της Αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ βασίστηκε σε έγγραφα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορούσαν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph.

Police accept Andrew search warrants were unlawful, court hears https://t.co/4nPu5cdml5 #bbcberkshire October 8, 2026

Σύμφωνα με το BBC, το δικαστήριο ενημερώθηκε την Πέμπτη ότι οι αστυνομικές άρχες κατάσχεσαν έγγραφα και ηλεκτρονικές συσκευές κατά την έφοδο στις κατοικίες του μικρότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου.

Για να βγει νόμιμα το ένταλμα έρευνας, υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος όρος: η αστυνομία έπρεπε να εγγυηθεί ότι δεν θα κατάσχετε επαγγελματικά έγγραφα ή έγγραφα που περιείχαν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Η αστυνομία παραδέχεται τώρα ότι ο δικαστής που υπέγραψε τα εντάλματα δεν μπορούσε να είναι σίγουρος πως ο όρος αυτός θα τηρηθεί — συνεπώς, η έφοδος και οι κατασχέσεις έγιναν παράνομα.

«Αποδεχόμαστε ότι η αρχική απόφαση του δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα με βάση τη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη ήταν εσφαλμένη και επομένως αυτά πρέπει νομικά να ακυρωθούν», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο πρώην πρίγκιπας υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από τα επίσημα βασιλικά του καθήκοντα το 2019 εξαιτίας των δεσμών του με τον Επστάιν και στη συνέχεια ο αδελφός του, ο βασιλιάς Κάρολος, του αφαίρεσε τους τίτλους και τις τιμές τον περασμένο Οκτώβριο εν μέσω περαιτέρω αποκαλύψεων για την ανάμειξή του στην υπόθεση.