Apic via Getty Images H βασκική πελότα υπήρξε ολυμπιακό άθλημα μόνο στην Ολυμπιάδα του 1900 στο Παρίσι, JUNE 03: Aγώνας βασκικής πελότας στο Saint Jean de Luz (Γαλλία), postcard, c. 1910 (Photo by Apic/Getty Images)

Σκέιτμπορντινγκ, καράτε, αθλητική αναρρίχηση (sport climbing) και σέρφινγκ θα κάνουν το Ολυμπιακό ντεμπούτο τους στους Αγώνες του Τόκιο. Αρκετά όμως, αν μην τι άλλο περίεργα αθλήματα έχουν διεξαχθεί, έστω και μια φορά, στην ιστορία των Αγώνων από την αναβίωσή τους το 1896. Με αφορμή την σημερινή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, η Huffington Post θυμάται ορισμένα από τα πιο αλλόκοτα σπορ που παρουσιάστηκαν σε Ολυμπιακές διοργανώσεις του παρελθόντος. Προειδοποίηση: Καλό είναι για όσους έχουν φιλοζωικά αισθήματα να μην διαβάσουν την παρακάτω λίστα. 1. Σκοποβολή ζωντανών περιστεριών

Ο χειρότερος εφιάλτης των ακτιβιστών υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων. Σχεδόν 300 πουλιά εκτελέστηκαν στη μία και μοναδική εμφάνιση αυτού του βάρβαρου σπορ στους Αγώνες του Παρισιού το 1900. Ο Βέλγος, Λεόν ντε Λουντέν σκότωσε πυροβολώντας 21 περιστέρια για να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Ευτυχώς, στην επόμενη Ολυμπιάδα τα ζωντανά περιστέρια αντικαταστάθηκαν από πήλινους στόχους. 2. Κολύμβηση μετά εμποδίων

clu via Getty Images Εικονογράφηση αγώνα κολύμβησης μετ' εμποδίων στο Αμβούργο από τον 18ο αιώνα (Getty Images).

Στα λασπωμένα νερά του Σηκουάνα έγινε και πάλι στους Αγώνες του Παρισιού το 1900, η διαδρομή 200 μέτρων. Οι κολυμβητές σκαρφάλωσαν πάνω από κοντάρια και βάρκες πριν περάσουν με... μακροβούτι κάτω από μια σειρά από βάρκες. Ο Αυστραλός, Φρεντ Λέιν πήρε το χρυσό μετάλλιο όπως και στα 200 μέτρα ελεύθερο. 3. Διελκυστίνδα

FPG via Getty Images Φωτογραφία αρχείου (Getty Images)

Η διελκυστίνδα έγινε σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες της μοντέρνας εποχής από το Παρίσι το 1900 ως την Αμβέρσα το 1920 (σ.σ η Ολυμπιάδα του 1916 ματαιώθηκε λόγω του Α′ Παγκοσμίου Πολέμου). Η κάθε μία από τις δύο ομάδες αποτελούμενες από οκτώ αθλητές, έπρεπε σε διάστημα πέντε λεπτών να τραβήξει 1,8 μέτρα πέρα από τη γραμμή την αντίπαλη. Σε περίπτωση που ο χρόνος ολοκληρωνόταν χωρίς να γίνει αυτό, κέρδιζε η ομάδα που είχε τραβήξει προς την πλευρά της την άλλη πιο μακριά. 4. Άλμα εις μήκος για άλογα

Το άλμα εις μήκος είναι κλασσικό αγώνισμα του στίβου ενώ η ιππασία συγκαταλέγεται στα πιο ευγενή αθλήματα. Το άλμα εις μήκος για άλογα συνδυάζει αμφότερα και η ΔΟΕ έδωσε το πράσινο φως για μία και μοναδική φορά στους Αγώνες του 1900. Ο Βέλγος Κονστάν φαν Λάνγκεντονκ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 6,10 μέτρα με το άλογο του «Extra Dry». Πάντως το 1991 ο Μάικ Πάουλ πήδηξε σχεδόν 3 μέτρα περισσότερα, πραγματοποιώντας το παγκόσμιο ρεκόρ των 8,95 μέτρων στο άλμα εις μήκος που παραμένει ακατάρριπτο έως σήμερα... 5. Άλμα εις ύψος για άλογα Μαζί με το ιππικό άλμα εις μήκος στους Αγώνες του Παρισιού το 1900 διεξήχθη για μοναδική φορά και το άλμα εις ύψος για άλογα. Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν δύο ιππείς. Ο Γάλλος, Ντομινίκ Γκαρντέρ με τη Κανέλα και ο Ιταλός Τζόρτζιο Τρισίνο με τον Ορέστη. Αμφότεροι πήδηξαν με τα άλογά τους πάνω από μπάρα ύψους 1,85 μέτρων. 6. Κατάδυση απόστασης

Ο Ουίλιαμ Ντίκεϊ παραμένει χρυσός ολυμπιονίκης στη κατάδυση απόστασης εδώ και 117 χρόνια, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σεντ Λούις στο Μισούρι μιας και το άθλημα δεν επαναλήφθηκε ξανά. Ο Ντίκεϊ έκανε μακροβούτι 19 μέτρων. 7. Κροκέ

To βασανιστικά αργό αυτό άθλημα έγινε μόνο στην Ολυμπιάδα του 1900. Ωστόσο, είχε ιστορική σημασία καθώς ήταν το πρώτο Ολυμπιακό άθλημα που συμμετείχαν γυναίκες, αν και ως αντίπαλες των αντρών και όχι μεταξύ τους. Η διοργανώτρια χώρα Γαλλία πήρε το χρυσό μετάλλιον σε όλες τις κατηγορίες. Πάντως το κροκέ δεν συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των επόμενων Ολυμπιάδων μιας και φημολογείται πως μόλις ένας (!) θεατής εμφανίστηκε στις εξέδρες. 8. Αναρρίχηση επί κάλω

E. Dean via Getty Images 12th September 1934: Sailors from the training ship 'Warspite', climbing ropes during their sports day at Grays, Essex. (Photo by E. Dean/Topical Press Agency/Getty Images)

Υπήρξε Ολυμπιακό Άθλημα σε πέντε Αγώνες από τους πρώτους της μοντέρνας εποχής στην Αθήνα το 1896, ως και σ′ εκείνους του Λος Αντζέλες το 1932. Οι αθλητές έκαναν αφετηρία καθισμένοι και έπρεπε χρησιμοποιώντας μονάχα τα χέρια τους να αναρριχηθούν πάνω σε σχοινί για 15 μέτρα. Μάλιστα ένας Ελληνας, ο Νικόλαος Ανδριακόπουλος πήρε το χρυσό μετάλλιο στην Αθήνα καθώς ήταν ο ένας εκ των δύο αθλητών που κατάφερε να φτάσει ως την κορυφή. Το 1904 στο Σεντ Λούις στο Μισούρι, χρυσός ολυμπιονίκης στέφθηκε ο Αμερικανός Τζορτζ Αϊζερ o οποίος μάλιστα είχε το ένα πόδι του ξύλινο! 9. Ποδηλασία πίστας με δύο θέσεις

Print Collector via Getty Images Track Tandem Position', 1939. From Cycling 1839-1939 . [John Player & Sons, London, 1939]Artist Unknown. (Photo by The Print Collector/Getty Images)

Στο άθλημα αυτό δύο ομάδες ισάριθμων αντρών ανά ποδήλατο έκαναν κούρσα άνω των 2.000 χιλιομέτρων. Η ποδηλασία πίστας με δύο θέσεις ήταν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα από το 1908 ως το 1972. Παραμένει ζωντανή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. 10. ’Άλμα εις ύψος άνευ φόρας

Bettmann via Getty Images O θρυλικός Ρέι Ούρι σε άλμα εις ύψος άνευ φόρας το 1908

11. Υποβρύχια κολύμβηση

