Εντυπωσιακά συστήματα υποβοήθησης οδηγού στο νέο ID. Buzz

1

Travel Assist με swarm data

2

Το Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης ( memory function ) επιτρέπει στο όχημα να κινείται αυτόνομα σε χώρους στάθμευσης

3

Μεγάλη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού

Εκτός από το Travel Assist με swarm data και το Park Assist Plus με τη λειτουργία μνήμης, το ID. Buzz διαθέτει επίσης άλλα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της οδηγικής ασφάλειας. Στο βασικό εξοπλισμό υπάρχουν: Υποστήριξη εκτροπής (Swerve support), Φρενάρισμα του οχήματος στο αντίθετο ρεύμα όταν στρίβει, Σύστημα ειδοποίησης οδηγού (Driver Allert System), Aυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, Εμπρός υποβοήθηση με παρακολούθηση πεζών και ποδηλατών (Front Assist with Pedestrian and Cyclist Monitorin), Σύστημα διατήρησης λωρίδας Lane Assist, Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας (Dynamic Road Sign Display) και την Λειτουργία ειδοποίησης για επερχόμενο κίνδυνο, όπου τα οχήματα ενημερώνονται μεταξύ τους για κρίσιμες καταστάσεις μέσω πρωτόκολλου επικοινωνίας Car2X. Προαιρετικά διατίθενται και άλλα συστήματα υποβοήθησης. Αυτά είναι το Adaptive Cruise Control ACC με σύστημα stop & go (δείτε το Travel Assist για τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται), το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού με εσωτερική παρακολούθηση, το σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Advanced locking and starting system), το Park Assist Plus, το Area View και το σύστημα αλλαγής λωρίδας Side Assist.