Ιαπωνία: Τα ποντίκια κρατούν τον ρυθμό της μουσικής, όπως ακριβώς και ο άνθρωπος (Βίντεο)

Οι επιστήμονες του πανεπιστημίου του Τόκιο έπαιξαν μελωδίες του Μότσαρτ και τραγούδια των Κουΐν καθώς και το «Born This Way» της Λέιντι Γκάγκα σε ποντίκια που φορούσαν μικροσκοπικούς αισθητήρες για να εντοπίσουν ακόμη και την μικρότερη κίνηση.

Αλλά οι επιστήμονες δοκίμασαν επίσης το «Born This Way», το «Another One Bites the Dust», το διάσημο κομμάτι των Queen καθώς και το «Beat It» του Μάικλ Τζάκσον― τραγούδια που επέλεξαν οι μαθητές του Τακαχάσι.