Μία «μοναδική» εικόνα είδαν κάποιοι κάτοικοι στο νησί της Πάρου, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε στον βυθό της θάλασσας στις 11:30 το πρωί στην περιοχή της Πούντας, χωρίς αυτό να έχει επιβάτες.

Στο σημείο που έπεσε το αυτοκίνητο τη θάλασσα έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος της Πάρου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό πιθανόν συνέβη εξαιτίας μη ασφαλισμένου χειρόφρενου.

Στις 12:15 το όχημα ανελκύστηκε από τη θάλασσα, χωρίς να διαπιστωθεί τραυματισμός, αλλά και χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: cyclades24.gr