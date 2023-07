ΗΠΑ: Ιστορική απεργία από τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ- τι συμβαίνει και γιατί

via Associated Press

Η Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), που διαπραγματεύεται εκ μέρους των Netflix Inc, Walt Disney Co και άλλων εταιρειών, εξέφρασε «βαθιά απογοήτευση» που το SAG-AFTRA αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις. Όπως υποστήριξε, προσέφερε τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στα επίπεδα ελάχιστων μισθών εδώ και 35 χρόνια, «ουσιώδεις αυξήσεις» στις «οροφές» σε συντάξεις και εισφορές για υγειονομική κάλυψη και 76% αύξηση σε residuals εξωτερικού που πληρώνονται για streaming σειρές υψηλών budget, μεταξύ άλλων.