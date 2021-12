ΗΠΑ: Πάστορας συμμετέχει σε σόου με drag queens και «απολύεται»

via Associated Press Φωτογραφία που διένειμε το δίκτυο HBO όπου ο πάστορας Κρεγκ Ντιουκ από το Νιούμποργκ, εμφανίζται ντυμένος ως drag queen στην σκηνή, σε γυρίσματα της σειράς "We're Here". Ο Ντιουκ απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του έπειτα από αυτή την εμφάνιση. (Jakes Giles Netter/HBO via AP)

Ο αιδεσιμότατος Κρεγκ Ντιουκ υπήρξε Μεθοδιστής πάστορας επί τρεις δεκαετίες, χτίζοντας τη φήμη του ένθερμου υποστηρικτή της ενσωμάτωσης των ατόμων της κοινότητας LGBTQ. Τα ποιμαντικά του καθήκοντα έχουν πλέον τερματιστεί. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας πικρής ρήξης στην εκκλησία του στην Ιντιάνα, αφού προσπάθησε να επιδείξει αλληλεγγύη εμφανιζόμενος δίπλα σε εξέχουσες drag queens στη σειρά reality του HBO “We’re Here”. Ο Ντιουκ, 62 ετών, πίστευε ότι το μεγαλύτερο μέρος του εκκλησιάσματός του με 400 μέλη, του στην Εκκλησία των Ενωμένων Μεθοδιστών του Νιούμπουργκ, μοιράζονταν τις απόψεις του, απορρίπτοντας τους αποκλεισμούς. Έμεινε έκπληκτος όταν ένα εξέχον μέλος της εκκλησίας, υποστηριζόμενο στη συνέχεια από άλλους εκκλησιαζόμενους, κυκλοφόρησε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτιθέμενος εναντίον του πάστορα.

Jakes Giles Netter via AP Φωτογραφία που διένειμε το δίκτυο HBO, όπου η drag queen Εureka O'Hara αγκαλιάζει τον πάστορα Κρεγκ Ντιουκ σε επεισόδιο της σειράς "We're Here." (Jakes Giles Netter/HBO via AP)

Εκφοβισμός και στοχοποίηση «Έχετε εκτροχιάσει την Εκκλησία μας (NUMC) για να ανυψώσετε μια μειοψηφία ατόμων», έγραφε ένα από τα email. Ένας άλλος, σύμφωνα με τον Ντιούκ, είπε ότι ο Σατανάς πρέπει να είναι ευχαριστημένος με τη διχόνοια σχετικά με τα δικαιώματα LGBTQ. Ο Ντιουκ αρνήθηκε να προσδιορίσει τους κύριους επικριτές του, δηλώνοντας στο Ασοσιέιτεντ Πρες ότι οι επιθέσεις «έμοιαζαν πολύ προσωπικές», προκαλώντας του ανησυχία για την ψυχική του υγεία. «Αισθάνθηκα θλίψη και απογοήτευση από την πλευρά μου… συνειδητοποιώντας ότι έχανα την ικανότητα να ηγούμαι της εκκλησίας μου», είπε. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Εκκλησίας των Ενωμένων Μεθοσιστών, ένας πάστορας δεν έχει την επιλογή να παραιτηθεί, αλλά ο Ντιουκ είπε ότι κατέστησε σαφές στον άμεσο προϊστάμενό του, περιφερειακό επιθεωρητή Μιτς Γκίζελμαν, ότι έπρεπε να αποχωρήσει. Στις 26 Νοεμβρίου ο Γκίσελμαν, ο οποίος είχε ακούσει στο μεταξύ τόσο τους επικριτές όσο και τους υποστηρικτές του πάστορα, έστειλε μια επιστολή στην εκκλησία του ανακοινώνοντας ότι ο Ντιουκ «απαλλάσσεται από τα ποιμαντικά του καθήκοντα». Μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, ο Ντιουκ είπε ότι θα επιτραπεί σε αυτόν και τη σύζυγό του να συνεχίσουν να ζουν στην κατοικία που προβλεπόταν για τη διαμονή του ως πάστορα, ενώ θα υποστεί μείωση μισθού κατά 40%. Πρέπει να μετεγκατασταθούν το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όταν θα σταματήσει να λαμβάνει την αμοιβή του, είπε ο Γκίσελμαν. Σημείωσε παράλληλα στην επιστολή του, ότι οι ενέργειες του Ντιούκ είχαν «πολώσει» την εκκλησία, αν και αναγνώρισε ότι καμία από αυτές τις ενέργειες δεν συνιστούσε επίσημη παραβίαση του Βιβλίου Πειθαρχίας, το οποίο λειτουργεί ως νομικός κώδικας για τους Μεθοδιστές κληρικούς. «Με εκφόβισαν», είπε ο Ντιουκ.

via Associated Press Φωτογραφία που διένειμε το δίκτυο HBO, όπου η drag queen Eureka O'Hara (αριστερά) και ο πάστορας Ντιουκ (δεξιά) κάνουν πρόβα στο πλαίσιο γυρισμάτων για την σειρά "We're Here." (Jakes Giles Netter/HBO via AP)

Η τολμηρή εμφάνιση ως drag queen Στο επεισόδιο του “We’re Here με τον Ντιουκ”, σε ένα σημείο εμφανίστηκε με φόρεμα, ψηλοτάκουνες μπότες, ροζ περούκα και βαρύ μακιγιάζ. Το συγκεκριμένο επεισόδιο μαγνητοσκοπήθηκε τον Ιούλιο, αλλά δεν προβλήθηκε μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. Ο Ντιουκ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο σόου από μια ομάδα LGBTQ Pride στο Έβανσβιλ και δέχτηκε να δείξει δημόσια με αυτό τον τρόπο την υποστήριξή του προς την 23χρονη κόρη του, Τίφανι, η οποία προσδιορίζεται ως πανσεξουαλική. Η σειρά “We’re Here”, που έχει κερδίσει υποψηφιότητα για βραβείο Emmy, βρίσκεται τώρα στη δεύτερη σεζόν. Το σενάριο προβλέπει ότι τρεις διάσημοι drag performers θα ταξιδεύουν σε πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, στρατολογώντας μερικούς ντόπιους για να τους ακολουθήσουν ως drag queens. Ακόμη και πριν από τη μετάδοση του επεισοδίου, ορισμένα μέλη της εκκλησίας παραπονέθηκαν ότι ο Ντιουκ δεν τους είχε ενημερώσει εκ των προτέρων για την απόφασή του να συμμετάσχει στην εκπομπή, η οποία περιελάμβανε σκηνές που γυρίστηκαν στην εκκλησία. Σε απάντηση, ο Ντιουκ έγραψε στην εκκλησία τον Αύγουστο, λέγοντας ότι λυπάται που η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του είχε πληγεί. Αλλά υπερασπίστηκε τα κίνητρά του, λέγοντας: «Ήμουν πρόθυμος και ενθουσιασμένος να μοιραστώ την αγάπη του Θεού με την LGBTQ κοινότητα σε εθνικό επίπεδο». Οποιαδήποτε ελπίδα ότι η σύγκρουση θα υποχωρούσε χάθηκε στα μέσα Νοεμβρίου, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν τα email με τα οποία επιτέθηκαν οι επικριτές στον πάστορα.

Μέτωπο συντήρησης στην προτεσταντική εκκλησία Το ρήγμα μέσα στην εκκλησία του αντανακλά ευρύτερες διαιρέσεις εντός της Ενωμένης Μεθοδιστικής Εκκλησίας, της μεγαλύτερης κύριας προτεσταντικής ομολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συντηρητικοί ηγέτες της αποκάλυψαν σχέδια για τη δημιουργία ενός νέου δόγματος, της Παγκόσμιας Μεθοδιστικής Εκκλησίας, με ένα δόγμα που δεν αναγνωρίζει τους γάμους ομοφύλων. Η κίνηση θα μπορούσε να επιταχύνει την πολυαναμενόμενη διάλυση της Εκκλησίας των Ενωμένων Μεθοδιστών, λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων για την ένταξη των LGBTQ, συμπεριλαμβανομένου του ερωτήματος, εάν τα άτομα LGBTQ πρέπει να χειροτονούνται ως κληρικοί. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η Γενική Διάσκεψη των Μεθοδιστών - στην οποία θα συζητηθεί το σχίσμα - αναβλήθηκε για δύο συνεχόμενα χρόνια και έχει προγραμματιστεί τώρα για τον Αύγουστο του 2022 στη Μινεάπολη. Σύμφωνα με τον Ντιουκ, ένας από τους λόγους που προσκλήθηκε να εμφανιστεί στο “We’re Here” ήταν λόγω των διαιρέσεων τόσο στη δική του εκκλησία όσο και ευρύτερα. «Η μόνη μου ελπίδα και στόχος ήταν και είναι να φέρω το μήνυμα της άνευ όρων αγάπης του Θεού σε μια κοινότητα που έχει περιθωριοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό», έγραψε ο Ντιούκ στην εκκλησία του.

Jakes Giles Netter via AP Φωτογραφία που διένειμε το δίκτυο HBO όπου ο πάστορας Κρεγκ Ντιουκ «μεταμορφώνεται» σε drag queen. O Nτιουκ απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του έπειτα από αυτή την εμφάνιση (Jakes Giles Netter/HBO via AP)