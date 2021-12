Μπάρμπαρα Μπρόκολι: Ο επόμενος Μποντ θα είναι «Βρετανός, οποιασδήποτε καταγωγής και φυλής»

Mario Anzuoni via Reuters

Mario Anzuoni via Reuters REUTERS/Mario Anzuoni

Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι, παραγωγός, μαζί με τον ετεροθαλή αδελφό της Μάικλ Τζ. Γουίλσον, του franchise Μποντ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Hollywood Reporter, έδωσε στίγμα προθέσεων όσον αφορά την επόμενη μέρα: Μετά από 16 χρόνια, ο Ντάνιελ Κρεγκ έκανε με το «No Time to Die» την τελευταία υπόκλιση στον διασημότερο κινηματογραφικό κατάσκοπο όλων των εποχών, με τα social media να έχουν εδώ και μήνες πάρει φωτιά για τον -ή και την- ηθοποιό που θα αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο.

Παρά το γεγονός ότι η Μπρόκολι ενδιαφέρεται ελάχιστα να συζητήσει για τον επόμενο Μποντ, εν τούτοις δηλώνει ότι το μόνο που ξέρει είναι ότι θα είναι Βρετανός. «Πιστεύω ότι θα είναι άνδρας γιατί δεν νομίζω ότι μια γυναίκα πρέπει να παίζει τον Τζέιμς Μποντ. Πρέπει να δημιουργούνται χαρακτήρες για γυναίκες και όχι να παίζουν γυναίκες ρόλους ανδρών. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί σπουδαίοι ρόλοι για γυναίκες. [Ο επόμενος Μποντ] πρέπει να είναι Βρετανός, οποιαδήποτε καταγωγής και φυλής», πρόσθεσε.

Και μπορεί ο Κρεγκ να μην επιστρέψει στον ρόλο, ωστόσο η Μπρόκολι είπε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για τον σκηνοθέτη της ταινίας Κάρι Φουκουνάγκα, καθώς το «No Time to Die» απέσπασε καλές κριτικές και έχει κάνει εισπράξεις 765 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, που μεταφράζεται στο μεγαλύτερο box office από την αρχή της πανδημίας.

«Αγαπάμε τον Κάρι. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Δεν έχω ιδέα αν θα έκανε άλλη ταινία [...] Θα θέλαμε να συνεργαστούμε ξανά μαζί του», σημείωσε η Μπρόκολι, η οποία ανέλαβε επισήμως τα ηνία του franchise το 1977, με την ταινία «Η κατάσκοπος που μ′ αγάπησε» και πρωταγωνιστή τον Ρότζερ Μουρ.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter