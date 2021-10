Και μετά τον Μποντ, ο Ντάνιελ Κρεγκ παίζει «Μάκβεθ» στο Μπρόντγουεϊ

via Associated Press

via Associated Press (AP Photo/Matt Dunham)

via Associated Press

via Associated Press Ντάνιελ Κρεγκ, Ρουθ Νέγκα

Η Ρουθ Νέγκα, υποψήφια για Όσκαρ στην ταινία «Loving» (2016) και μετά από πλήθος ρόλων στη βρετανική θεατρική σκηνή -The Abbey Theatre, The Royal Court Theatre, The Old Vic, The National Theatre, μεταξύ άλλων- έπαιξε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, ερμηνεύοντας τον «Άμλετ», πριν από έναν χρόνο, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία, στη σκηνή του St. Anne’s Warehouse, στο Μπρούκλιν.

Με πληροφορίες από Deadline