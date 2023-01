ΗΠΑ: Πιθανώς απόρρητα έγγραφα βρέθηκαν σε παλιό γραφείο του Τζο Μπάιντεν

via Associated Press

via Associated Press

Άτομο ενημερωμένο για την υπόθεση είπε πως ο Γενικός Εισαγγελέας Μέρικ Γκάρλαντ ζήτησε από τον Τζον Λάους, US Attorney for the Northern District of Illinois, να εξετάσει το θέμα. Ο Λάους είναι ένας από τους λίγους εισαγγελείς που παρέμειναν μετά την αλλαγή της κυβέρνησης.