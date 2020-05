ΗΠΑ: Ταξίδεψε με ελικόπτερο και απαθανάτισε τα ακινητοποιημένα αεροσκάφη αεροδρομίων

Οπως οι περισσότεροι ταξιδιώτες ανά τον κόσμο, έτσι και ο κάτοικος του Ντάλας στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών Αντι Λούτεν δεν μπορεί να μετακινηθεί από τον Μάρτιο, λόγω της καραντίνας και απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Συνήθως με μέσο όρο γύρω στα 150.000 μίλια πτήσεων κάθε χρόνο για δουλειά και ψυχαγωγία, ο Λούτεν βρίσκεται ανάμεσα στους εκατομμύρια ανθρώπους που ταξιδεύουν με αεροπλάνο πολύ συχνά, καθώς η αεροπορική βιομηχανία κάνει τα πρώτα αργά βήματα επανάκαμψης.

Ο Λούτεν, πέρα από την επαγγελματική του ιδιότητα του σύμβουλου χρηματοοικονομικού λογισμικού, διατηρεί και ένα ταξιδιωτικό μπλογκ, το Andy’s Travel Blog. Το μπλογκ περιέχει κείμενα σχετικά με τις εμπειρίες του Λούτεν από τις πτήσεις και τα ταξίδια όπου, με την ιδιότητα του φωτογράφου, συνδυάζει την εικόνα και το πάθος του για τα αεροσκάφη και τα μοιράζεται με τον κόσμο.

Μια μέρα του Απριλίου, ο Λούτεν ζήτησε από τοπική εταιρεία ελικοπτέρων να πετάξει στο πιο κοντινό αεροδρόμιο για να φωτογραφήσει τα αεροσκάφη που βρίσκονταν σε σειρά και τις πίστες αεροδρομίων.

Μετά την επιτυχημένη πτήση και το αποτέλεσμα, ο Λούτεν οδήγησε περισσότερο από 4.000 μίλια για να φωτογραφίσει συνολικά έξι αεροδρόμια, καταγράφωντας τις επιπτώσεις της αεροπορικής βιομηχανίας στην φωτογραφική ιστορία: «Θα πετάξουν ξανά: μια εναέρια ματιά στα ακινητοποιημένα σκάφη κατά μήκος των Ηνωμένων Πολιτειών (“They will fly again: an aerial look at grounded jets across the USA”).

«Είμαι περήφανος που παρουσιάζω το πρόσφατο πρότζεκτ μου ”Θα πετάξουν ξανά”. Η εμπορική αεροπορία αντιμετωπίζει την πιο σκοτεινή στιγμή στην ιστορία της. Οι ειδήσεις έχουν γεμίσει με βίντεο αεροσκαφών που βρίσκονται ακινητοποιημένα σε αεροδρόμια του κόσμου, όμως κανείς δεν τα είδε από μια καλλιτεχνική πλευρά, οπότε το έκανα εγώ. Εξι πτήσεις με ελικόπτερο,έξι αεροδρόμια, 4.200 μίλια κατά μήκος έξι πολιτειών και 7.500 εικόνες. Το θέμα είναι όμορφο και τραγικό. Είναι ένας εφιάλτης, όμως αντιπροσωπεύει την ελπίδα για την αρχή της ανάκαμψης. Παραμείνετε δυνατοί. Αυτά τα σκάφη θα πετάξουν ξανά», έγραψε ο Λούτεν στην λεζάντα της αρχικής του σειράς φωτογραφιών.

Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.