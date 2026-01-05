Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας, με αφορμή το χθεσινό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών που προκάλεσε πολύωρο χάος στα αεροδρόμια της χώρας.

Κατά την έρευνα που θα διενεργήσει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων, επανέλαβε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας για το τεχνικό πρόβλημα. Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, καθώς όπως είπε αυτό δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, ενώ είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα. «Ναι, θα πέσουν κεφάλια», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, ανέφερε επίσης, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.