via Associated Press

Και ενώ όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου 15 χρόνια κυρίως από τους νοσταλγούς του βινυλίου, που συνέπεσε με την πρώτη «Record Store Day» (Ημέρα Δισκοπωλείου), όπως εξηγεί ο συγγραφέας του βιβλίου «Record Store Day: The Most Improbable Comeback of the 21st Century», Λάρι Τζάφι, σήμερα η νέα γενιά αγοράζει πικάπ, δίσκους, ακόμα και κασέτες, την ίδια ώρα που μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως οι Αντέλ, Αριάνα Γκράντε και Χάρι Στάιλς, βγάζουν τα τραγούδια τους σε δίσκους.