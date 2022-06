Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο Glastonbury: Το virtual ντουέτο με τον Τζον Λένον, ο Σπρίνγκστιν και ο Ντέιβ Γκρολ

via Associated Press

via Associated Press

Το κοινό τον υποδέχτηκε με ενθουσιασμό και οι δυό τους τραγούδησαν μια γκαραζ ροκ εκδοχή του «I Saw Her Standing There».

Μόνο που μία έκπληξη δεν ήταν αρκετή και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανέβασε στην σκηνή και τον Μπρους Σπρίνγκστιν για να παίξει το «Glory Days» και το «I Wanna Be Your Man».

DAVE GROHL IS ON STAGE WITH PAUL MCCARTNEY. #GLASTONBURY pic.twitter.com/fwlzKF25Wp

Η βραδιά άνοιξε με το κλασικό «Can’t Buy Me Love» των Beatles και συνέχισε με την επιτυχία των Wings «Junior’s Farm». Τραγούδησε μερικά από τα πιο σημαντικά τραγούδια της ροκ, συμπεριλαμβανομένων των «Love Me Do» και «Lady Madonna» αλλά και κλασικά κομμάτια όπως το «Band On The Run» και βέβαια το πιο πρόσφατο σόλο κομμάτι του «Come On To Me».