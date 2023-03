Επιστήμονες εντόπισαν το μυστικό συστατικό στους πίνακες του Λεονάρντο Ντα Βίντσι

via Associated Press

Ιχνη υπολειμμάτων πρωτεΐνης είχαν ανιχνευθεί από καιρό σε κλασικές ελαιογραφίες, αν και συχνά αποδιδόταν σε κάποιου είδους μόλυνση. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο περιοδικό Nature Communications διαπίστωσε ότι η ενσωμάτωση της ουσίας αυτής ήταν πιθανότατα σκόπιμη - και ρίχνει φως στις τεχνικές γνώσεις των λεγόμενων Old Masters - των πιο ικανών Ευρωπαίων ζωγράφων του 16ου, 17ου και των αρχών του 18ου αιώνα - και στον τρόπο προετοιμασίας των χρωμάτων.

Αυγό εναντίον λαδιού

Επειδή η παρασκευή του χρώματος ήταν μια πειραματική διαδικασία, είναι πιθανό οι Old Masters να είχαν προσθέσει κρόκο αυγού, ένα οικείο συστατικό, στον νεότερο τύπο βαφής, που πρωτοεμφανίστηκε τον έβδομο αιώνα στην Κεντρική Ασία πριν εξαπλωθεί στη Βόρεια Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα και την Ιταλία κατά την Αναγέννηση.

Μια άμεση απόδειξη της επίδρασης του κρόκου αυγού στη λαδομπογιά, ή της έλλειψής της, μπορεί να φανεί στην «Παναγία με το γαρύφαλλο» (Madonna of the Carnation του Λεονάρντο ντα Βίντσι, έναν από τους πίνακες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης.

PHAS via Getty Images

Νέα κατανόηση των κλασικών έργων

Ένας άλλος πίνακας που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν ο «Θρήνος για το νεκρό Χριστό» (The Lamentation Over the Dead Christ), του Μποτιτσέλι, που επίσης εκτίθεται στο Alte Pinakothek. Το έργο είναι κυρίως φτιαγμένο με τέμπερα, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί λαδομπογιά για το φόντο και κάποια δευτερεύοντα στοιχεία.