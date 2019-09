Επιβάτης αεροπορικής εταιρείας τράβηξε το καζανάκι της τουαλέτας δύο φορές και τον πέρασαν για τρομοκράτη

ASSOCIATED PRESS

Δεν είναι η πρώτη φορά που η American Airlines έπρεπε να απαντήσουν για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τον Ιούλιο μία γιατρός ισχυρίστηκε ότι συνοδεία αστυνομικών υποχρεώθηκε να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος καθώς ήταν μαύρη και έπρεπε να αλλάξει τα κοντό παντελονάκι που φορούσε αν ήθελε να επιβιβαστεί εκ νέου στη συγκεκριμένη πτήση.

Το 2017, η American Airlines χρειάστηκε να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη, καθώς μέλος του πληρώματος κατηγόρησε δύο μαύρους αθλητές του μπάσκετ για κλοπή και τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν το αεροπλάνο.

Την ίδια χρονιά, η National Association for the Advancement of Colored People, εξέδωσε οδηγία με την οποία καλούσε τους Αφροαμερικανούς πολίτες να μην πετούν με την συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, ενώ ζητούσε από την διοίκηση, της American Airlines, να ξεκινήσει σεμινάρια και μαθήματα αντιρατσιστικής συμπεριφοράς σε όλο το προσωπικό - πληρώματα.

Πηγή: The Evening Standard