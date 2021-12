Επτά γιορτινά ραντεβού στη Χριστουγεννιάτικη Αθήνα: Live, παραμύθια και «Καρυοθραύστης» επί δύο

Αμέσως μετά τις παραστάσεις του στη Βιέννη τον Δεκέμβριο, το Classical Ballet της Αγίας Πετρούπολης έρχεται στην Αθήνα μόνο για δύο μέρες και παρουσιάζει τον Καρυοθραύστη στην χορογραφία του Βασίλι Βαϊνόνεν που την δημιούργησε με οδηγό την πρώτη χορογραφία του Καρυοθραύστη, αυτή του Μαριούς Πετιπά. Και οι δύο αυτές χορογραφίες πρωτοπαρουσιάστηκαν στα μπαλέτα Κίροφ – Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης.

Κορυφαίοι χορευτές που συμμετέχουν στις περιοδείες του Classical Ballet του Αντρέι Μπατάλοφ είναι η Οξάνα Μποντάρεβα, ο Ευγένι Ιβασένκο αλλά και ο Λεονίντ Σαραφανόφ από το μπαλέτο Μαριίνσκι ενώ στην επίσκεψή τους στην Ελλάδα θα απολαύσουμε επίσης τους κορυφαίους σολίστ του Εθνικού Μπαλέτου της Ουκρανίας Ευγένι Σβετλίτσα και Καρίνα Σατκόφσκαγια.

Info

«Καρυοθραύστης»

Classical Ballet της Αγίας Πετρούπολης

25 & 26 Δεκεμβρίου

Christmas Theater

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων

Σάββατο 25 Δεκεμβρίου στις 20:30

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου στις 16:00 και στις 20:30

Τιμές Εισιτηρίων

VIP: 35 ευρώ

Α′ Ζώνη: 30 ευρώ

Β′ Ζώνη: 25 ευρώ

Γ′ Ζώνη: 20 ευρώ

Δ′ Ζώνη: 15 ευρώ

Ε′ Ζώνη: 10 ευρώ

ΑΜΕΑ: 13 ευρώ, συνοδός: 15 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211-7701700 ή στο ταμείο του θεάτρου)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες στο 211-7701700 και στο tickets@ct.gr

Προπώληση εισιτηρίων

www.ct.gr

τηλεφωνικά στο 211 77 01 700

στο Ταμείο του θεάτρου

στο δίκτυο viva.gr

και στα καταστήματα Public και Media Markt

Christmas Theater, Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Βεΐκου 137, Γαλάτσι

Τηλέφωνο: 211 77 01 700 και https://ct.gr/

Χριστούγεννα ( και Πρωτοχρονιά ) στο Half Note Jazz Club

Μετά από πολύχρονη απουσία, οι Music Soup επιστρέφουν στην Ελλάδα, για μία και μοναδική συναυλία-αφιέρωμα στη μουσική του Burt Bacharach, στο Half Note Jazz Club στις 21 Δεκεμβρίου.

Κομμάτια όπως Raindrops keep falling on my head, I say a little prayer, Walk on by, Alfie, Wives and lovers, The look of love και πολλά άλλα έχουν ενορχηστρωθεί γύρω από τον κλασικό ήχο του organ trio, άλλοτε instrumental και άλλοτε με την προσθήκη τραγουδιού.

Νέστωρ Δημόπουλος, κιθάρα

Eυγενία Καρλαύτη, organ - τραγούδι

Bαγγέλης Κοτζάμπασης, ντραμς

Ιnfo

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες: 210 9213310 – halfnote.gr

Προπώληση: viva.gr

Ωρα έναρξης 21:30

Τιμές εισιτηρίων Γενική Είσοδος 12€.

Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 29 Δεκεμβρίου, η σκηνή πλημμυρίζει απ’ την ενέργεια & το vibe, το boogie-woogie και το swing των Wax & Boogie Rhythm Combo.