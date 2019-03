Έρχονται οι Cypress Hill στο Release Athens 2019

Οι Cypress Hill, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της hip-hop μουσικής, έρχονται στο Release Athens.

Το συγκρότημα θα εμφανιστεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, ενώ το Σάββατο 22 Ιουνίου, στο Fix Factory of Sound Open Air στη Θεσσαλονίκη.

Το Release Athens γράφει στην ιστοσελίδα του:

«To Release Athens υποδέχεται τους θρυλικούς Cypress Hill, ένα από τα μεγαλύτερα και επιδραστικότερα ονόματα στην ιστορία τoυ hip-hop. Tην Παρασκευή 21 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, θα ζήσουμε την πιο εθιστική βραδιά του καλοκαιριού με τα κλασικά “Insane in the Brain”, “I Wanna Get High”, “(Rock) Superstar”, “Tequila Sunrise”, “How I Could Just Kill a Man”, “I Ain’t Goin’ Out Like That”, “Throw Your Set in the Air”, “Dr. Greenthumb” και πολλά ακόμα!

Το Σάββατο 22 Ιουνίου, οι Cypress Hill θα εμφανιστούν και στη Θεσσαλονίκη, στο Fix Factory Of Sound Open Air.

Το hip-hop είναι, χωρίς αμφιβολία, το κυρίαρχο ρεύμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή τα τελευταία χρόνια, με εκατομμύρια νέους fans καθημερινά. Οι χιλιάδες φίλοι του και στην Ελλάδα θα έχουν τώρα την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα που ανέδειξε ποτέ το συγκεκριμένο μουσικό είδος, τους Cypress Hill.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες πριν, οι B-Real, Sen Dog και DJ Muggs, άναψαν το φυτίλι, ξεκινώντας το δικό τους ταξίδι που άλλαξε την pop κουλτούρα, αλλά και ολόκληρη την mainstream μουσική. Από την αρχή της πορείας τους δεν έμοιαζαν με καμία άλλη hip-hop κολλεκτίβα, ενώ ο ήχος τους διέφερε από οτιδήποτε άλλο μπορούσες να ακούσεις στο ραδιόφωνο. Το κλασικό ντεμπούτο τους, το 1991, με τίτλο το όνομά τους, έγινε πλατινένιο, όντας το πρώτο από Latino-American μπάντα που το κατάφερε στο χώρο του hip-hop.

Οι σφοδροί ρυθμοί, οι ωμές ρίμες, η rock στάση τους, σε συνδυασμό με τη σχεδόν ψυχεδελική παραγωγή, δεν άφησαν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους. Το 1993, κυκλοφόρησαν το εμπνευσμένο και πολυπλατινένιο “Black Sunday” στο οποίο περιέχεται το, θρυλικό πλέον, “Insane in the Brain” που γίνεται μία από τις μεγαλύτερες crossover επιτυχίες της δεκαετίας, εκτοξεύοντας τη φήμη της μπάντας σε δυσθεώρητα ύψη. Ήταν η στιγμή που οι Cypress Hill άλλαξαν επίπεδο, πατώντας την κορυφή – όπου και παραμένουν μέχρι σήμερα».