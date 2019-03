Έρευνα: 1 στους 4 Ευρωπαίους υπέρ της διακυβέρνησης της χώρας τους από Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους (το 25%) είναι εν μέρει ή πλήρως υπέρ του να αναλάβει τη λήψη σημαντικών αποφάσεων για τη διακυβέρνηση της χώρας τους μια Τεχνητή Νοημοσύνη (Α.Ι.), σύμφωνα με την έρευνα European Tech Insights 2019 του Center for the Governance of Change (Ισπανία).