chuchart duangdaw via Getty Images

Η Βίκι Τόμσον, κλιματική επιστήμονας στο University of Bristol Cabot Institute for the Environment και lead author της έρευνας, είπε πως «καθώς κύματα καύσωνα λαμβάνουν χώρα πιο συχνά, πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Βρίσκουμε περιοχές που μπορεί να ήταν τυχερές ως τώρα- κάποιες από αυτές τις περιοχές έχουν πληθυσμούς που μεγαλώνουν ταχύτατα, κάποιες είναι αναπτυσσόμενες χώρες, κάποιες είναι ήδη πολύ θερμές. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν τα σχέδια δράσης για τη ζέστη για αυτές τις περιοχές είναι επαρκή».