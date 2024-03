ΕΣΩ: Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το Design και την Αρχιτεκτονική επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

Προς μια Αρχιτεκτονική με αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα

Οι Νέες Δυνατότητες Σχεδιασμού

Πώς μπορούμε να κανονικοποιήσουμε τη χρήση υλικών όπως τα “τούβλα από φύκια”;

Ομιλητές

Η Erieta Attali είναι μία διεθνώς καταξιωμένη φωτογράφος αρχιτεκτονικής και τοπίου, καλλιτεχνικής φωτογραφίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας από το 1998 με το έργο της να έχει δημοσιευτεί ευρέως. Μέσα από τις ποιητικές φωτογραφίες της, η Erieta Attali έχει αποτυπώσει ορισμένα από τα κορυφαία αρχιτεκτονικά έργα του κόσμου εξερευνώντας τη συμβιωτική σχέση ανθρωπογενούς αρχιτεκτονικής – τοπίου και ταξιδεύοντας τους θεατές σε χώρους όπου συνενώνονται ανθρωπογενείς δομές και φυσικά περιβάλλοντα. Αντλώντας από το υπόβαθρό της στην αρχαιολογία και τη φωτογραφία καλών τεχνών, η αντισυμβατική μέθοδός της συμβάλλει στο ξεχωριστό φωτογραφικό της στυλ, αποκαλύπτοντας τη γοητεία του ερειπίου, του παρελθόντος και την αφήγηση των κατασκευών με φόντο το περιβάλλον τους, και κάνει τη φωτογραφία της όχι απλώς μια οπτική εμπειρία αλλά μια συγκινητική εξερεύνηση του χώρου και του χρόνου. Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και υποτροφίες και είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων φωτογραφίας. Στο “Mirror in the Mirror”, το πιο πρόσφατο βιβλίο, αποτέλεσμα της συνεργασίας της με τον αρχιτέκτονα Kengo Kuma, οι φωτογραφίες της Erieta Attali αποτυπώνουν τη σύνδεση του δομημένου χώρου με τη φύση και ενισχύουν την αισθητηριακή εμπειρία του αρχιτεκτονικού χώρου. Η δουλειά της έχει εκτεθεί σε σημαντικά μουσεία σε όλο τον κόσμο.

Η Αρετή είναι ιδρύτρια και πρόεδρος του Διεθνούς Συμποσίου Responsive Cities στη Βαρκελώνη και έχει επιμεληθεί διεθνείς εκθέσεις όπως οι Future Arena and On Site Robotics (Building Barcelona Construmat 2017-19), Print Matter (In3dustry 2016), HyperCity (Shenzhen Bi-city Biennale, 2015) και MyVeryOwnCity (World Bank, BR Barcelona, 2011) και ήταν συν-επιμελήτρια της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2022 του Ταλίν.

Το πορτφόλιο του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων, από το σχεδιασμό κατοικιών και εκθέσεων έως την ανάπλαση δημόσιων χώρων. Το σχεδιαστικό έργο του έχει διακριθεί σε 10 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά, όπως τα L’architecture d’aujourd’hui, Archi, Blueprint, Stavba, Bauwelt, Spazio e Societa, Architecture in Greece, Design + Art in Greece, Domes and the web-sites Archdaily, Dezeen, Domusweb.