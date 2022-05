Εθελόντριες της Eurovision καταγγέλουν σεξουαλική παρενόχληση στο εναρκτήριο πάρτι

Eθελόντριες στο πάρτι έναρξης της Eurovision στη Ρέτζια ντι Βενάρια έξω από το Τορίνο την Κυριακή το βράδυ, κατήγγειλαν ότι υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση από καλλιτέχνες ορισμένων αντιπροσωπειών, δήλωσε την Τρίτη το κίνημα «Me Too» Non Una Di Meno (Not One Woman Less).