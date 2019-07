Η ηθοποιός Lee Yeol-eum τον Μάρτιο αναδύθηκε από τον βυθό κρατώντας τρία τεράστια οστρακοειδή και μπροστά στις κάμερες του “The Law of the Jungle” ζητωκραύγαζε από χαρά. Οι συμμετέχοντες μάλιστα στην εκπομπή έφαγαν τα μύδια, όπως είδαν οι τηλεθεατές της εκπομπής στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 30 Ιουνίου.

The Law of the Jungle