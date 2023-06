Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τις παραστάσεις του κορυφαίου χορογράφου Ακραμ Καν στο Μέγαρο

Στιγμιότυπο από τη νέα δημιουργία του Άκραμ Kαν “Jungle Book reimagined” («Το βιβλίο της ζούγκλας όπως το φανταζόμαστε από την αρχή»), που ανεβαίνει στο Μέγαρο. AMBRA VERNUCCIO ALL COPYRIGHT RE

Ένας καλλιτέχνης «που μιλάει με τρομερό τρόπο για τρομερά πράγματα» (Financial Times).

Ένα «αληθινά εξαιρετικό» έργο που δίνει στο κοινό την αίσθηση μιας «συναρπαστικής κινηματογραφικής εμπειρίας με ένα συγκλονιστικό μήνυμα για όλους μας» (The Stage).

Mια «χορογραφία πέρα από κάθε σύγκριση» (The Scotsman).

Ένας καλλιτέχνης «που μιλάει με τρομερό τρόπο για τρομερά πράγματα» (Financial Times).

Ένα «αληθινά εξαιρετικό» έργο που δίνει στο κοινό την αίσθηση μιας «συναρπαστικής κινηματογραφικής εμπειρίας με ένα συγκλονιστικό μήνυμα για όλους μας» (The Stage).

Διαφήμιση

Mια «χορογραφία πέρα από κάθε σύγκριση» (The Scotsman).

Η νέα δημιουργία του Άκραμ Kαν “Jungle Book reimagined” («Το βιβλίο της ζούγκλας όπως το φανταζόμαστε από την αρχή»), που ανεβαίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Ιουνίου στις 9:00 το βράδυ, βασίζεται στο πολυαγαπημένο μυθιστόρημα του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ και στην ιστορία του Μόγλη, την οποία ο μεγάλος χορογράφος και η ομάδα του αφηγούνται μέσα από την κίνηση, τη μουσική και την οπτική τεχνολογία, βοηθώντας μας να αφουγκραστούμε τις φωνές του φυσικού κόσμου που εμείς, ο μοντέρνος κόσμος, προσπαθούμε να αγνοήσουμε. Μέσα από την παράσταση «Το βιβλίο της ζούγκλας όπως το φανταζόμαστε από την αρχή», που απευθύνεται σε όλες τις γενιές, μας προτρέπουν να δούμε το περιβάλλον μέσα από το φακό των σημερινών παιδιών –αυτών που θα παραλάβουν τον κόσμο μας και θα γίνουν οι αυριανοί αφηγητές.

Να θυμηθούμε, να μάθουμε και να φανταστούμε από την αρχή έναν καινούργιο κόσμο μαζί.

O Ακραμ Καν μιλά για την παράσταση

«Θέλω να βουτήξω στους μύθους τού σήμερα και στις παιδικές ιστορίες του αύριο. Δηλαδή θέλω να βρω έναν τρόπο να δω ξανά μια γνωστή, οικεία ιστορία μέσα από το βλέμμα των σημερινών παιδιών, των δικών μου παιδιών, των δικών μας παιδιών, που είναι οι σημερινοί και οι μελλοντικοί παραμυθάδες. Γιατί; Πάντα μου άρεσε η ιστορία του Βιβλίου της ζούγκλας, καθώς έδινε τρία μεγάλα μαθήματα ζωής, τα οποία έκτοτε κουβαλάω μέσα μου διαρκώς: ότι υφίστανται κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ειδών, ότι μια δεσμευτική αλληλεξάρτηση διέπει τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, των ζώων και της φύσης και, τέλος, πόσο σημαντική είναι η έννοια της οικογένειας και η ανάγκη μας να ανήκουμε κάπου.

Διαφήμιση

Τι; Η παραγωγή αυτή παρακολουθεί την αρχική ιστορία του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, αλλά η συγκεκριμένη εκδοχή είναι σε μεγάλο βαθμό η δική μου ερμηνεία του πρωτοτύπου.

ΠΩΣ; Έχω απόλυτη συνείδηση των σημαντικών μηνυμάτων του πρωτότυπου έργου. Αλλά έχω επίσης επίγνωση της ισχύος και της συνάφειας αυτών των μηνυμάτων με τον σημερινό κόσμο. Και πάντα πίστευα ότι, πριν από τα λόγια, προηγούνται οι πράξεις. Έτσι αποφάσισα να δημιουργήσω αυτήν την παραγωγή ως μια ισχυρή τοποθέτηση απέναντι στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει όλα τα έμβια όντα αυτού του όμορφου πλανήτη. Μετά την καραντίνα, έχω αρχίσει να εκτιμώ την τεχνολογία, καθώς πολύ απλά μου επέτρεψε να παραμείνω σε επαφή με τους αγαπημένους μου, την καλλιτεχνική μου ομάδα και τον ευρύτερο κόσμο. Χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, θα ένιωθα πραγματικά μόνος».

Ο Ακραμ Καν ©Camilla Greenwell

Ο επιδραστικός και διάσημος Ακραμ Καν

Ο Άκραμ Καν είναι από τους πιο διάσημους και αναγνωρισμένους χορογράφους στον κόσμο. Επί 22 χρόνια δημιουργεί έργα που έχουν συμβάλει σημαντικά στις τέχνες τόσο στη Βρετανία όσο και στο εξωτερικό. Η φήμη του έχει εδραιωθεί με την επιτυχία ευφάνταστων και προσιτών στο κοινό παραγωγών όπως τα Jungle Book reimagined, Outwitting the Devil, XENOS, Until the Lions, Kaash, iTMOi (in the mind of igor), DESH, Vertical Road, Gnosis και zero degrees. Φύση ενστικτώδης και άμεση, ο Καν δημιουργεί εξερευνώντας διαφορετικούς δρόμους και πολιτισμούς.

Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Μπαλέτο της Κίνας, την ηθοποιό Ζουλιέτ Μπινός, την μπαλαρίνα Συλβί Γκιλλέμ, τους χορογράφους/χορευτές Σίντι Λάρμπι Τσερκάουι και Ισραέλ Γκαλβάν, την τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ και το ίντι-ροκ συγκρότημα Florence and the Machine, τους εικαστικούς Ανίς Καπούρ, Άντονυ Γκόρμλυ και Τιμ Γιπ, τον συγγραφέα Χανίφ Κουρέσι και τους συνθέτες Στηβ Ράιχ, Νίτιν Σώνεϋ, Τζόσελυν Πουκ και Μπεν Φροστ. Το έργο του Καν είναι εξαιρετικά συγκινητικό, με έξυπνη δομή, επική αφήγηση και ύφος βαθιά προσωπικό. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η χορογραφία μέρους της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, που είχε μεγάλη επιτυχία. Ως χορογράφος, ο Καν έχει στενή συνεργασία με το Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας. Η δημιουργία του έργου Dust, ως μέρος του προγράμματος Lest We Forget, ήταν η αφορμή για να προσκληθεί να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή του εμβληματικού ρομαντικού μπαλέτου Ζιζέλ, η οποία έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους κριτικούς. Το Creature είναι το τελευταίο του έργο με το Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας. Τα τελευταία χρόνια, ο Καν δημιουργεί για την τηλεόραση, κυρίως στο είδος ντοκιμαντέρ. Έχει γυρίσει τρία ντοκιμαντέρ με τη Swan Films για το Channel 4, τη σειρά ντοκιμαντέρ του Sky Arts Why Do We Dance και ένα επεισόδιο της σειράς MOVE τουNetflix.

Διαφήμιση

Του έχουν απονεμηθεί πολλές διακρίσεις: δύο Βραβεία Laurence Olivier, Βραβείο Bessie (Βραβείο New York Dance and Performance), το διάσημο Βραβείο Διακεκριμένου Καλλιτέχνη ISPA (International Society for the Performing Arts), το Βραβείο Fred and Adele Astaire, το Βραβείο Herald Archangel στο Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, το Βραβείο South Bank Sky Arts και εννέα Βραβεία Critics’ Circle National Dance. Το 2005, τιμήθηκε με το MBE για τις υπηρεσίες του στο χορό. Το 2022, αναγορεύτηκε πρύτανης του Πανεπιστημίου De Montfort, ενώ είναι επίσης επίτιμος απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου καθώς και των Πανεπιστημίων Roehampton και De Montfort, και επίτιμο μέλος του Trinity Laban. Είναι επίσης συνεργαζόμενος καλλιτέχνης του Sadler’s Wells και της Mountview Academy of Theatre Arts του Λονδίνου καθώς και του Θεάτρου Curve.



Akram Khan Company

Τον Ιούλιο του 1999, στο φουαγιέ του Κουίν Ελίζαμπεθ Χολ στο Λονδίνο, ο νέος, ταλαντούχος χορευτής και χορογράφος Άκραμ Καν και ο φιλόδοξος πρώην χορευτής, με πτυχίο στην Πολιτιστική Διαχείριση, Φαρούκ Τσώντρι (Farooq Chaudry) είχαν μια έντονη και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η συζήτηση αυτή έθεσε τον θεμέλιο λίθο για μια δυναμική συνεργασία, η οποία ένα χρόνο αργότερα οδήγησε στη δημιουργία της Ομάδας Χορού Άκραμ Καν. Η εκπαίδευση του Άκραμ Καν στον κλασικό ινδικό χορό κατάκ (kathak) στα παιδικά του χρόνια αλλά και η υβριδική εκφραστική γλώσσα που αναδύθηκε με φυσικό τρόπο όταν η γνώση του κατάκ συναντήθηκε με τον μοντέρνο χορό κατά την εφηβεία του, αποτέλεσαν τη βάση για να αρχίσει να διαμορφώνεται το όραμα της ομάδας, το οποίο στη συνέχεια τροφοδοτούνταν από την επιθυμία για μάθηση και δημιουργία μέσα από τη συνεργασία με κορυφαίους εκπροσώπους όλων των μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης. Οι κανόνες ήταν απλοί: να παίρνεις ρίσκο, να κάνεις μεγάλα και τολμηρά σχέδια, να εξερευνάς το άγνωστο, να αποφεύγεις τους συμβιβασμούς και να διηγείσαι, μέσω του χορού, ιστορίες συναρπαστικές και επίκαιρες, με καλλιτεχνική αρτιότητα. Ύστερα από 22 χρόνια, η Ομάδα Χορού Άκραμ Καν είναι αναμφίβολα από τα κορυφαία καινοτόμα χορευτικά σύνολα παγκοσμίως. Στα προγράμματά της περιλαμβάνονται τόσο ο χορός κατάκ και τα σύγχρονα σόλο, όσο και συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες και έργα για χορευτικό σύνολο. Η Ομάδα έχει σημαντική διεθνή παρουσία και ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών, που τη φέρνουν σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και λαούς σε ολόκληρη την υφήλιο. Ο Άκραμ Καν έχει τιμηθεί με πολλά διεθνή βραβεία χορού, όπως το Βραβείο Ολίβιε για το σόλο DESH, το 2012.Η Ομάδα Χορού Άκραμ Καν συνεργάζεται με το Θέατρο Sadler’s Wells στο Λονδίνο, το Θέατρο Curve στο Λέστερ και άλλους κορυφαίους χώρους εκδηλώσεων και φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η παρουσίαση του έργου Jungle Book reimagined πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του κύκλου Χορός στο Μέγαρο με την ευγενική χορηγία της ALPHA BANK.



Μετάφραση κειμένου προβολής στα ελληνικά | Λήδα Φιλιπποπούλου

Info: