Έξι ιδιότητες που θα πρέπει να αναζητάμε σε ένα ταίρι το οποίο βλέπουμε σοβαρά

«Οι άνθρωποι που με προσλαμβάνουν για να τους βοηθήσω να βγάλουν διαζύγιο σπάνια αισθάνονται έτσι για τον/τη σύντροφό τους. Ακόμα κι αν το κάποτε το ένιωθαν. Συχνά μάλιστα, νιώθουν ενθουσιασμένοι που έπαψαν να βλέπουν τον/τη σύντροφό τους και θα ήταν πιο ευτυχισμένοι μόνοι, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα, χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο ή λιγότερο χρόνο με τα παιδιά τους. Μόλις σβήσει η επιθυμία να είμαστε κοντά σε έναν/μια σύντροφο, τότε η σχέση έχει τελειώσει», μας προειδοποιεί η δικηγόρος Ράντι Κέσλερ,Randy συγγραφέας του βιβλίου “Divorce: Protect Yourself, Your Kids And Your Future”