Έξι διατροφικά λάθη που κάνουμε μετά από την προπόνηση μας

Westend61 via Getty Images

1. Τρώμε πολύ πρωτεΐνη

Εδώ και πολλά χρόνια επικρατεί ο μύθος ότι θα πρέπει να καταναλώνουμε πολύ πρωτεΐνη μετά από κάθε προπόνηση μας ώστε να μεγιστοποιήσουμε την δύναμη μας. Σύμφωνα με μια έρευνα στο περιοδικό «Journal of the International Society of Sports Nutrition», εφόσον η καθημερινή μας διατροφή περιέχει αρκετή πρωτεΐνη – για παράδειγμα μέχρι 30 γραμμάρια σε κάθε γεύμα – δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε.