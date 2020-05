ΕΕ: Σχέδια για σύνοδο κορυφής «πρόσωπο με πρόσωπο» για το καυτό θέμα του Προϋπολογισμού

Photonews via Getty Images Εικόνα αρχείου: Η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, σε «πηγαδάκι» με τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Σαρλ Μισέλ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Εμανουέλ Μακρόν (από αριστερά προς τα δεξιά) στην τελευταία σύνοδο κορυφής που έγινε κανονικά στις Βρυξέλλες, στις 21 Φεβρουαρίου 2020. B PHOTO POOL THIERRY ROGE via Getty Images)

NurPhoto via Getty Images Εικόνα αρχείου: Εδώ η πρωθυπουργός του Βελγίου Σοφί Βίλμες, σε στιγμιότυπο με ασπασμό στο περιθώριο της συνόδου... Αυτή είναι πάντως μία κίνηση που δύσκολα θα δούμε στις επόμενες συνόδους κορυφής. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)