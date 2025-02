Φωλιά «πράσινης» χελώνας εντοπίστηκε στο νησί της Ρόδου

Όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του Υδροβιογικού Σταθμού Ρόδου, «μέχρι πρότινος, γνωρίζαμε ότι στο νησί μας, φωλεοποιεί μόνο η Caretta caretta, όμως στο πλαίσιο παρακολούθησης και καταγραφής ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών που έγινε το καλοκαίρι του 2024 από επιστημονικό προσωπικό του Rhodes Αquarium - Hydrobiological Station - HCMR του Hellenic Centre for Marine Research - HCMR σε συνεργασία με το Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ-Archelon, the Sea Turtle Protection Society of Greece, εντοπίστηκε για πρώτη φορά, φωλιά πράσινης χελώνας στη Νότια Ρόδο!