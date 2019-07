Φωτογραφίες: Τα πραγματικά «UFO» της Περιοχής 51

Η Περιοχή 51 στη Νεβάδα των ΗΠΑ (Area 51) έχει έρθει ξανά στην επικαιρότητα χάρη σε κάτι που άρχισε ως πλάκα στο Facebook, αλλά έχει προκαλέσει ανησυχία στην αμερικανική πολεμική αεροπορία: Ο λόγος για το «Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us», ένα event στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή 1,8 εκατομμύρια άτομα και ενδιαφέρον άλλα 1,4 εκατ. Στο πλαίσιό του υποτίθεται πως όλοι αυτοί θα μαζευτούν έξω από την Area 51 και θα κάνουν...ντου για να ανακαλύψουν τα μυστικά που κρύβει η βάση (και συγκεκριμένα τα UFO και τους εξωγήινους που πιστεύουν οι συνωμοσιολόγοι ότι κρύβονται εκεί).