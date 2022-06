Game Of Thrones: Η Εμίλια Κλαρκ επιβεβαιώνει το spin-off με τον Κιτ Χάρινγκτον

Η Εμίλια Κλαρκ πρωταγωνίστησε δίπλα στον Κιτ Χάρινγκτον στην σειρα «Game Of Thrones» ως Ντενέρις Ταργκάριεν, η Μητέρα των Δράκων. Βασισμένη στην σειρά μυθιστορημάτων «A Song Of Ice And Fire» του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, το «Game of Thrones» προβλήθηκε για σχεδόν μια δεκαετία μεταξύ 2011 και 2019.