H Πλαίσιο ανάμεσα στις 50 ηγέτιδες εταιρείες που αποτελούν πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Πριν λίγες ημέρες, ανακοινώθηκε για 7η συνεχή χρονιά από το QualityNet Foundation ο Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece», σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024».