Μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, το διάσημο μοντέλο Anok Yai μοιράστηκε με τους θαυμαστές της την προσωπική της μάχη με την υγεία της τον τελευταίο χρόνο, αποκαλύπτοντας παράλληλα την πρόσφατη επέμβαση που πραγματοποίησε στους πνεύμονές της.

Η Anok αποκάλυψε πως πάσχει από μια συγγενή ανωμαλία που επηρεάζει την καρδιά και τους πνεύμονές της, η οποία, παρά το γεγονός ότι παρέμενε για χρόνια ασυμπτωματική, τον τελευταίο χρόνο παρουσίασε έντονα προβλήματα. Το μοντέλο περιέγραψε πως εμφάνισε ακραία συμπτώματα, όπως επίμονο βήχα, αίμα, πόνο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή, τα οποία επηρέασαν σημαντικά την καθημερινότητά της και τη γενική της υγεία.

Προκειμένου να προστατεύσει τον οργανισμό της από περαιτέρω επιβάρυνση, η Anok υποβλήθηκε χθες, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, σε ρομποτική επέμβαση στους πνεύμονες, η οποία, όπως τόνισε, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Το μοντέλο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου που συμμετείχαν στην επέμβαση, καθώς και προς τον γιατρό της που πρώτος εντόπισε το πρόβλημα υγείας της, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.

Όσα έγραψε στην ανάρτηση της

Για τον περασμένο χρόνο, έχω περάσει αυτήν τη σιωπηλή μάχη.

Ανακάλυψα τυχαία ότι είχα μία συγγενή ανωμαλία που καταπονεί την καρδιά μου και καταστρέφει αργά τους πνεύμονές μου.

Αυτό που ξεκίνησε ως κάτι ασυμπτωματικό για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, μετατράπηκε σε έναν επίμονο βήχα, που εξελίχθηκε σε πόνο στο στήθος, επεισόδια που έβγαζα αίμα από το βήχα, και στιγμές που δυσκολευόμουν να αναπνεύσω.

Επέλεξα να συνεχίσω να δουλεύω ενώ προσπαθούσα να βρω τον κατάλληλο γιατρό και τον κατάλληλο χρόνο. Γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν θα υπήρχε ποτέ ο “κατάλληλος χρόνος” – η υγεία μου θα συνέχιζε να χειροτερεύει.

Πάντα πίστευα ότι θα μπορούσα να ξεπεράσω ή να τρέξω μακριά από τα πάντα, αλλά το σύμπαν έχει έναν τρόπο να σε επιβραδύνει και να σε ξυπνήσει.

Έτσι, χθες είχα μια επιτυχημένη ρομποτική χειρουργική επέμβαση στους πνεύμονες, χάρη στον Δρ. Ρόμπερτ Σερφόλιο και την ευγενική και ταλαντούχα ομάδα του, για την οποία θα είμαι για πάντα ευγνώμον. Μου έδωσαν περισσότερο χρόνο.

Είμαι για πάντα ευγνώμον στον Δρ. Χαρμίκ Σουκιασιάν και σε όλους στο @beverlyhillsconciergehealth.

Ευχαριστώ όλους τους γιατρούς και τους καταπληκτικούς νοσηλευτές στο @nyulangone.

Και ευχαριστώ τους φίλους και την οικογένειά μου για το ότι ήταν το πρώτο πράγμα που είδα όταν ξύπνησα.

Για τώρα, αναρρώνω… αλλά θα επιστρέψω.

Τα λέμε

