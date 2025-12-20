Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε λαζάνια στο φούρνο με μελιτζάνεςκομμένες σε ροδέλες, ντομάτα τριμμένη και φρέσκια μυζήθρα χοντροθρυμματισμένη.

Θα προσθέσουμε αυγά, καστανή ζάχαρη, παρμεζάνα και γραβιέρα τριμμένη, φρέσκο βασιλικό χοντροκομμένο και ρίγανη τριμμένη.

Για γλυκό, σάντουιτς παγωτό.

Καλή όρεξη.

Λαζάνια με μελιτζάνες, ντομάτα και φρέσκια μυζήθρα

Μερίδες: για ένα μέτριο ορθογώνιο ταψί

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 1 ώρα

Υλικά

400 γρ. λαζάνια (τα λαζάνια «νέας γενιάς» αναγράφουν ότι είναι προβρασμένα, έτσι μαλακώνουν κατά το ψήσιμο)

800 γρ. μελιτζάνες φλάσκες, κομμένες σε ροδέλες πάχους περίπου 1 εκ.

300 γρ. νωπή μυζήθρα ή ανθότυρο, χοντροθρυμματισμένα

150 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

200 γρ. γραβιέρα, χοντροτριμμένη

2 αυγά

1 κιλό ώριμες ντομάτες, τριμμένες (με το ζουμί τους)

1 κ.γ. ζάχαρη καστανή

1 κ.γ. ρίγανη ξερή, τριμμένη

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

τα φύλλα από ½ μάτσο φρέσκο βασιλικό ή δυόσμο, χοντροκομμένα

Εκτέλεση

Βάζουμε τις μελιτζάνες σε σουρωτήρι, τις αλατίζουμε και τις αφήνουμε για 1 ώρα να ξεπικρίσουν. Τις ξεπλένουμε, τις στραγγίζουμε και τις σκουπίζουμε ελαφρώς με χαρτί κουζίνας.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200° C και στρώνουμε τη λαμαρίνα του φούρνου με λαδόκολλα. Απλώνουμε στο ταψί τις ροδέλες μελιτζάνας, τις αλείφουμε με 40 ml από το ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε και ψήνουμε για περίπου 20′ – 25′, μέχρι να μαλακώσουν.

Παράλληλα σε μια μέτρια κατσαρόλα ρίχνουμε 40 ml από το ελαιόλαδο, τις ντομάτες, τη ζάχαρη, τη ρίγανη και αλατοπίπερο και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 8′ – 10′, μέχρι να «δέσει» ελαφρώς η σάλτσα.

Αποσύρουμε και αφήνουμε στην άκρη.

Σε ένα μπολ λιώνουμε με κουτάλι τη μυζήθρα και την ανακατεύουμε με τα αυγά και αλατοπίπερο. Δεν χρειάζεται να γίνει πολύ λείο.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170° C.

Λαδώνουμε το ταψί με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και απλώνουμε στον πυθμένα 1 – 2 κ.σ. από τη σάλτσα ντομάτας. Στρώνουμε μία στρώση λαζάνια, έτσι ώστε να καλύψουμε όλη την επιφάνεια του πυθμένα, και από πάνω σκορπίζουμε ομοιόμορφα το 1/3 από το μείγμα της μυζήθρας. Απλώνουμε τις μισές μελιτζάνες, τη μισή ποσότητα βασιλικού, το 1/3 από την παρμεζάνα και τη γραβιέρα και καλύπτουμε με το 1/3 της ποσότητας της σάλτσας ντομάτας. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και στο τέλος απλώνουμε μία στρώση λαζάνια, το υπόλοιπο μείγμα μυζήθρας, τα υπόλοιπα τυριά και καλύπτουμε την επιφάνεια με τη σάλτσα ντομάτας.

Kαλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 30′, μέχρι να μαλακώσουν τα ζυμαρικά. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο (προσεκτικά να μην καούμε) και ψήνουμε για άλλα 10′, μέχρι να χρυσίσει στην επιφάνεια.

Ξεφουρνίζουμε, αφήνουμε για περίπου 15′ να «σταθεί» και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #113» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Σάντουιτς παγωτό

Μερίδες: 12

Προετοιμασία: 20′

Ψήσιμο: 8′

Αναμονή: 12 ώρες

Υλικά

για τα μπισκότα πάνω-κάτω

220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 γεμάτο κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 τσιμπιά αλάτι

100 γρ. βούτυρο αγελαδινό, σε θερμοκρασία δωματίου

200 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

1 μεγάλο αυγό

120 ml φρέσκο γάλα

για το παγωτό

200 γρ. τυρί κρέμα, κρύο

1 κονσέρβα (400 γρ.) ζαχαρούχο γάλα, κρύο

500 ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, κρύα

1 1⁄2 κουτ. γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1/4 κουτ. γλυκού αλάτι

3 κ.σ. κακάο

για το σερβίρισμα

τρούφα σοκολάτας

Εκτέλεση

για τα μπισκότα

Στρώνουμε δύο ταψάκια περίπου 23 x 33 εκ. με αντικολλητικό χαρτί.

Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψει. Προσθέτουμε το αυγό και το γάλα και χτυπάμε λίγο ακόμα.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Τα προσθέτουμε στο μείγμα του βουτύρου και χτυπάμε πολύ ελαφρώς σε χαμηλή ταχύτητα, μέχρι ίσα να ενσωματωθούν.

Μοιράζουμε το μείγμα ισομερώς στα δύο ταψάκια και ισιώνουμε την επιφάνεια. Θα γίνουν πολύ λεπτά. Ψήνουμε για 7′-8′ και δοκιμάζουμε με μια οδοντογλυφίδα αν έχουν ψηθεί καλά στο εσωτερικό.

Αφήνουμε να κρυώσουν και ξεφορμάρουμε πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Τα βάζουμε στην κατάψυξη για 30′, να κρυώσουν καλά.

για το παγωτό

Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ όλα τα υλικά μαζί για 5′, μέχρι να γίνει ένα πυκνό και ομοιογενές μείγμα.

για τη συναρμολόγηση

Σε ένα ταψάκι 23 x 33 εκ. στρώνουμε στον πυθμένα αντικολλητικό χαρτί, αφήνοντας τις άκρες του να εξέχουν από τις δύο μεγάλες πλευρές του ταψιού, για να μπορούμε να ξεφορμάρουμε το παγωτό.

Βάζουμε στον πυθμένα το ένα από τα δύο παγωμένα μπισκότα. Από πάνω απλώνουμε το παγωτό σοκολάτα. Σκεπάζουμε με το δεύτερο μπισκότο, πιέζοντάς το να κολλήσει στο παγωτό.

Καλύπτουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και βάζουμε στην κατάψυξη για ένα βράδυ.

Βγάζουμε από την κατάψυξη και τραβάμε τις άκρες του χαρτιού για να ξεφορμάρουμε το παγωτό. To τοποθετούμε πάνω σε μια επιφάνεια κοπής και το κόβουμε με ένα μεγάλο μαχαίρι σε 12 ορθογώνια κομμάτια σαν μπάρες.

Βάζουμε μπόλικη τρούφα σε ένα πιάτο και ακουμπάμε εκεί τα πλαϊνά μέρη κάθε σάντουιτς για να κολλήσει η τρούφα γύρω γύρω στο παγωτό.

Τυλίγουμε τα σάντουιτς σε διάφανη μεμβράνη και τα διατηρούμε στην κατάψυξη.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #59».