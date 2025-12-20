Ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν του GNTM το βράδυ της Παρασκευής με νικήτρια την 24χρονη ελληνορωσίδα Ξένια Τσίρκοβα που βγήκε πρώτη και στη βαθμολογία των κριτών αλλά και στην ψηφοφορία του κοινού που καθόρισε το αποτέλεσμα.

Η ίδια έμαθε ότι είναι η νικήτρια του φετινού GNTM από τον… καναπέ της, αφού το επεισόδιο του τελικού είχε γυριστεί από τα μέσα Αυγούστου, ακολουθώντας τη λογική του My Style Rocks για λόγους οικονομίας. Ουσιαστικά τότε είχαν γυριστεί τρεις ανακοινώσεις και αντίστοιχοι πανηγυρισμοί (Ξένια, Ανέστης Τεντέσκι, Γιώργος Τοκμετζίδης), κάτι που όμως το κανάλι δεν είχε προσπαθήσει να αποκρύψει.

Advertisement

Advertisement

Οι λόγοι εξάλλου ήταν κυρίως πρακτικοί, αφού μετά το τέλος των γυρισμάτων του GNTM, το πλατό στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, έπρεπε να γκρεμιστεί για να παραχωρηθεί στον ΣΚΑΪ. Ήταν μάλιστα το ίδιο πλατό που στέγαζε τις τελευταίες σεζόν το J2US του Νίκου Κοκλώνη.

Η στιγμή που η Ξένια μαθαίνει ότι κέρδισε το GNTM

To «Σόι σου» και το «Φως στο Τούνελ» περπάτησαν καλύτερα στην πασαρέλα της τηλεθέασης από το GNTM

Με μέσο όρο 11,7% στο δυναμικό κοινό (και 11,5% στο σύνολο) «έκλεισε» ο φετινός κύκλος του GNTM, που δεν κατάφερε να αφήσει το αποτύπωπα που θα μπορούσε να έχει αφήσει- λίγο η μέρα προβολής, λίγο η σύνθεση της κριτικής επιτροπής- δεν συσπείρωσαν, όπως άλλες σεζόν, το κοινό που ζητούσε την επιστροφή του reality μόδας, αν και σε επίπεδο παραγωγής αλλά και κάστιγνκ ήταν ανώτερο. Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος τα επεισόδια ήταν λιγότερα, ενώ για πρώτη φορά δεν έγινε ζωντανά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι τις 22.15 που είχε απέναντι το «Σόι σου» το GNTM έκανε μονοψήφια ποσοστά ενώ στη συνέχεια άγγιξε το 15,4%. Η σειρά του Alpha έκανε μέσο όρο 29,5% και άγγιξε το 35,1%. Από τις 23.30 μέχρι το τέλος του, έδωσε σκληρή μάχη με την Αγγελική Νικολούλη. Την ώρα μάλιστα της ανακοίνωσης του νικητή, το «Φως στο Τούνελ» σημείωνε τα πιο υψηλά του ποσοστά (23,9%).