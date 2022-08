H «θεά Ήρα» παίζει δυνατά μουσική

Από τη σκηνή του φεστιβάλ, έχουν δημιουργήσει ένα διαδραστικό ρεύμα μουσικής έκφρασης σημαντικοί καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής όπως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρένα Μόρφη, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Μπάμπης Στόκας, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Τζίμης Πανούσης, ο Παύλος Παυλίδης, ο Μύρωνας Στρατής, ο Δημήτρης Κοργιαλάς με την Ευρυδίκη αλλά και συγκροτήματα όπως οι Αctive Μember, τα Ημισκούμπρια, οι Μπλε, τα Υπόγεια Ρεύματα, οι Locomondo, οι Domenica, τα Κίτρινα Ποδήλατα και πολλοί ακόμη. Το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει και καλλιτέχνες με διεθνή αναγνώριση όπως τους Stranglers (το 2009), τους Stereo MC’S (το 2010), τον Peter Hook and the Light (το 2015), τους Dub Pistols, Manga, Jaya TheCat, Covenant, Inner Circle και πολλούς άλλους.