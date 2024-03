«House of the Dragon» με 2 τρέιλερ για τη 2η σεζόν: Ο εμφύλιος των Targaryen

Το « House of the Dragon » καλεί το κοινό στη δεύτερη σεζόν να διαλέξει πλευρά: με τη μαύρη φατρία της Rhaenyra ή με την πράσινη ομάδα της Alicent;

Η δεύτερη σεζόν του «House of the Dragon», που εκκινεί την αφήγηση 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», σηματοδοτεί την έναρξη του Χορού των Δράκων, του εμφυλίου πολέμου των Ταργκάριεν.