HuffPost Weekend: «Νεφέλες» στην Επίδαυρο, «Δαναΐδες» του Κάλβου και Γυναίκες σε δράση

Αριστοφανικές «Νεφέλες» διά χειρός Δημήτρη Καραντζά στην Επίδαυρο και «Δαναΐδες» στην Μικρή Επίδαυρο. Η «Ορέστεια» του Εθνικού Θεάτρου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, η Εθνική Ορχήστρα της Κίνας στο Ηρώδειο και Park your Cinema με αγαπημένες κινηματογραφικές ηρωίδες στο ΚΠΙΣΝ με ελεύθερη είσοδο.

Μια μαγευτική συναυλία, «τελετή» μουσικής αρμονίας όπως δηλώνει και ο τίτλος της, μέσα από τη συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών με την Κινεζική Βιομηχανία Επενδύσεων στον Πολιτισμό (NCII). Μουσικοί από διαφορετικές χώρες ενώνουν τα ταλέντα τους για να εκφράσουν το πανανθρώπινο όραμα της παγκόσμιας ειρήνης, το Σάββατο 3 Αυγούστου στις 21:00, στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού.

Στο πρώτο μέρος, ο γερμανός συνθέτης Ένγιοτ Σνάιντερ, από τους πλέον καταξιωμένους και δημοφιλείς μουσικούς της χώρας του, συμπράττει με τον Όττο Σάουτερ, κορυφαίο σολίστα στον κόσμο στην πίκολο τρομπέτα, και τους εκρηκτικούς Ten of the Best, ένα σχήμα που περιλαμβάνει δέκα από τους καλύτερους τρομπετίστες παγκοσμίως. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παραλαμβάνει η διεθνώς αναγνωρισμένη Εθνική Ορχήστρα της Κίνας (CNSO), υπό τη διεύθυνση του Yan Bozheng, από τις πιο αναγνωρισμένες προσωπικότητες των τεχνών στην Κίνα. Η CNSO θα ερμηνεύσει κλασικά έργα από ολόκληρο τον κόσμο. Στο τρίτο μέρος της συναυλίας, στη σκηνή του Ηρωδείου θα ανέβει η φημισμένη Παιδική Χορωδία του Σάλτσμπουργκ, που για περισσότερο από 50 χρόνια έχει συνεργαστεί με πολυάριθμα ιδρύματα και φεστιβάλ στην Ευρώπη και έχει κερδίσει πλήθος βραβείων.