Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, διδακτορικό Τσίπρα και μάχες σε ενδιαφέρουσες εποχές

Εκείνη η αποδοκιμαστική αναφορά του κ Μητσοτάκη σε «Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης» ελέγχεται καθώς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης δηλώνει στην ταυτότητά του ότι είναι «Ιδιωτικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» που συστάθηκε το 2001 από το Οικονομικό Επιμελητήριο Σμύρνης και ελέγχεται από πολυμελές «Διοικητικό Συμβούλιο» ή «Συμβούλιο Θεματοφυλάκων» (Board of Trustees).

Ίδια ακριβώς είναι και η ταυτότητα των δύο κορυφαίων διεθνώς Αμερικανικών Πανεπιστημίων από τα οποία ο σημερινός Πρωθυπουργός πήρε, μετά από την προβλεπόμενη φοίτηση, το πτυχίο, το μεταπτυχιακό Μάστερ και το διδακτορικό του, δηλαδή από το Harvard της Μασαχουσέτης και το Stanford της Καλιφόρνια («Private not for-profit Universities Governed by Boards of Trustees»).